МПК опубликовал критерии восстановления членства Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (МПК) на своем официальном сайте опубликовал критерии восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Критерии разделены на две категории: в первую входят пункты, по результатам выполнения которых будет решаться вопрос о восстановлении членства, во второй - критерии проверки. Кроме того, МПК создаст рабочую группу по восстановлению членства ПКР в организации.

Напомним, что в начале августа МПК приостановил членство ПКР, из-за этого все российские спортсмены не были допущены до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.