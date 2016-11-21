17:25 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК опубликовал критерии восстановления членства Паралимпийского комитета России

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Международный паралимпийский комитет (МПК) на своем официальном сайте опубликовал критерии восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Критерии разделены на две категории: в первую входят пункты, по результатам выполнения которых будет решаться вопрос о восстановлении членства, во второй - критерии проверки. Кроме того, МПК создаст рабочую группу по восстановлению членства ПКР в организации.

Напомним, что в начале августа МПК приостановил членство ПКР, из-за этого все российские спортсмены не были допущены до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Всегда легче работать с тем, что изложено на бумаге. Если изложены нормальные рабочие действия (без каких-либо политических требований типа "признайте наличие мифической системы"), можно работать. Или обсуждать.

17:46

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