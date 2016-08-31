Михаил Мамиашвили: "Инцидент в Рио был вызван огромным напряжением, еще раз приношу извинения Тражуковой"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили извинился перед Инной Тражуковой. Так же он отметил, что инцидент между ним и спортсменкой был вызван огромным напряжение на Олимпиаде в Рио.

- Я уже говорил на пресс-конференции, и в интервью СМИ, что готов извиниться перед Инной Тражуковой. Об этом читала вся страна. Считаю необходимым еще раз сказать об этом, принести Инне свои извинения. Инцидент в Рио был вызван огромным напряжением и нервозностью, которая всегда сопутствует таким значимым мероприятиям, как Олимпийские игры, и той ответственностью за результат, которая лежала на команде, приводит слова Мамиашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. - Но уже начался новый олимпийский цикл, впереди у борцов новые вызовы, и только поняв друг друга, и объединив усилия можно решить эти большие задачи.