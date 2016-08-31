Михаил Мамиашвили: "Инцидент в Рио был вызван огромным напряжением, еще раз приношу извинения Тражуковой"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили извинился перед Инной Тражуковой. Так же он отметил, что инцидент между ним и спортсменкой был вызван огромным напряжение на Олимпиаде в Рио.
- Я уже говорил на пресс-конференции, и в интервью СМИ, что готов извиниться перед Инной Тражуковой. Об этом читала вся страна. Считаю необходимым еще раз сказать об этом, принести Инне свои извинения. Инцидент в Рио был вызван огромным напряжением и нервозностью, которая всегда сопутствует таким значимым мероприятиям, как Олимпийские игры, и той ответственностью за результат, которая лежала на команде, приводит слова Мамиашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. - Но уже начался новый олимпийский цикл, впереди у борцов новые вызовы, и только поняв друг друга, и объединив усилия можно решить эти большие задачи.
igorx70
Бедняжка!Этим ужасным пятидесятикилогаммовым богатыршам легко-покидали всех соперниц,получили медали и отдыхать.А несчастненький чиновник за всех волнуется,ночами не спит,даже пить приходится от стресса,ну и иногда для разрядки отвесишь этим неумехам пару плюх,сразу легче становится.
17:49
defender_8
А какой важный был на олимпиаде: "ничего этого не было, ничтожества и предатели..." А спустя три недели вдруг его осенило - так, оказывается там были нервозность и огромное напряжение. Тут начался новый олимпийский цикл с новыми вызовами, а вы все про извинения. Как вам личностные характеристики этого господина? Через пару недель вспомнит, что помимо нервозности и напряжения была жуткая жара, ну такая, что кушать не мог. И он будет "объединив усилия решать большие задачи..."?
17:26
Rabinovich
Кому уперлись твои извинения? В тюрьму тебя надо, отморозок
17:16
Александр Макаров
Нет, не понимаю этой позиция. "Напряжение" давно ушло, а он только "готов извиниться"?! А издалека казалось, что это легенда, человечище, а в реальности, увы...
16:51
Dimario
Готов - так извиняйся! чего об этом "уже говорить на пресс-конференциях, СМИ". Или Тражуковой надо записаться на встречу к руководителю федерации для получения извинений?
16:50
МаратХ
Закусывать надо Мишаня
16:43