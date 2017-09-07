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15:32 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Лыжники и биатлонисты сборной России готовы пройти платную проверку на допинг, чтобы попасть на Паралимпиаду


Главный тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова отметила, что все российские спортсмены входят в пулы допинг-тестирования. Она добавила, что они готовы пройти платное тестирование ради поездки на Паралимпиаду-2018.

 
16 марта 2014 года. Сочи. Российская команда на церемонии закрытия XI Паралимпийских зимних игр.Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока

Вчера Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), но при этом россиянам было разрешено участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

– Все наши лыжники и биатлонисты, которые намерены участвовать в квалификационных соревнованиях Паралимпиады-2018, входят в пулы допинг-тестирования. Часть атлетов находятся в пуле РУСАДА, а остальные – в международном пуле, – приводит ТАСС слова Громовой. – Что касается обязательного наличия двух сданных допинг-проб перед стартом за последние шесть месяцев, то я понимаю, что под стартом подразумевается день начала Паралимпиады и тогда отсчет шести месяцев будет вестись с 9 сентября. Поэтому сдача требуемых допинг-проб у нас еще впереди, а так, конечно, ко многим в этом году уже приходили допинг-офицеры.

Кроме того, я читала, что существует возможность пройти коммерческое допинг-тестирование. Если будет необходимость, то пойдем и на это, чтобы не остаться без Паралимпиады, к которой так долго и напряженно готовились.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4543105

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