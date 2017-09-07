Лыжники и биатлонисты сборной России готовы пройти платную проверку на допинг, чтобы попасть на Паралимпиаду

Главный тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова отметила, что все российские спортсмены входят в пулы допинг-тестирования. Она добавила, что они готовы пройти платное тестирование ради поездки на Паралимпиаду-2018.

Вчера Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), но при этом россиянам было разрешено участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

– Все наши лыжники и биатлонисты, которые намерены участвовать в квалификационных соревнованиях Паралимпиады-2018, входят в пулы допинг-тестирования. Часть атлетов находятся в пуле РУСАДА, а остальные – в международном пуле, – приводит ТАСС слова Громовой. – Что касается обязательного наличия двух сданных допинг-проб перед стартом за последние шесть месяцев, то я понимаю, что под стартом подразумевается день начала Паралимпиады и тогда отсчет шести месяцев будет вестись с 9 сентября. Поэтому сдача требуемых допинг-проб у нас еще впереди, а так, конечно, ко многим в этом году уже приходили допинг-офицеры.

Кроме того, я читала, что существует возможность пройти коммерческое допинг-тестирование. Если будет необходимость, то пойдем и на это, чтобы не остаться без Паралимпиады, к которой так долго и напряженно готовились.