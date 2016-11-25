"Известия": Паралимпийский комитет России требует гарантий от МПК

Международный паралимпийский комитет (МПК) на этой неделе направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) критерии восстановления членства в своих рядах. Президент МПК Филипп Крейвен подчеркнул, что для скорейшего выполнения этой задачи организация ждет тесного сотрудничества с российской стороной, а также назвал ПКР важной частью паралимпийского движения. Однако российская сторона посчитала предоставленные критерии довольно размытыми и не совсем понятными. А вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики, и вовсе назвал их неадекватными.

По информации "Известий", в течение ближайших недель состоится встреча представителей МПК и ПКР, на которой стороны подробно обсудят присланные критерии. Представители международной организации разъяснят каждый пункт из предоставленного списка требований и предложат свои варианты их выполнения.

– В российском Паралимпийском комитете критерии восстановления членства в системе МПК, присланные коллегами из международной организации, вызвали неоднозначную реакцию, – рассказал "Известиям" высокопоставленный источник в ПКР. – Пока из этого документа не совсем понятно, какие конкретно шаги необходимо предпринять для выполнения всех требований МПК. Некоторые критерии в ПКР вовсе считают необоснованными и с ними не согласны. В Паралимпийском комитете рассчитывают на личную встречу с представителями МПК, в ходе которой стороны смогут подробно обсудить вопрос восстановления членства в международной системе. Она должна состояться в течение ближайших двух-трех недель.