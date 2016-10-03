"Известия": паралимпийцы не будут судиться с МПК ради допуска к Играм-2018

Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) готово выполнить условие Международного паралимпийского комитета (МПК) по приостановлению судебных тяжб с организацией, утверждают "Известия". Представители МПК требуют прекратить отстаивать права российских спортсменов в судах. По заявлению главы комитета Филипа Крэйвена, организация обнародует критерии для восстановления членства ПКР в системе МПК лишь после завершения всех судебных разбирательств, касающихся недопуска атлетов из РФ к Играм-2016 в Рио-де-Жанейро.

По информации источника, в ПКР готовы пойти на выполнение этого условия. Руководство комитета намерено добиваться восстановления членства в системе МПК и последующего допуска российских спортсменов к Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане любыми способами.