Гимн МПК будет исполняться в случае победы паралимпийцев РФ в отборе к Играм-2018

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс заявил, что российские паралимпийцы, которые будут допущены к международным стартам в качестве нейтральных спортсменов, не смогут выступать в форме цветов флага своей страны, а также наносить на тело надписи и украшения, которые бы выдавали их национальную принадлежность. Также он подчеркнул, что гимн МПК будет исполняться на церемонии награждения российских паралимпийцев, которые одержат победу на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

– Нет, национальные цвета не будут разрешены. Все должно говорить о нейтральном статусе спортсмена, – цитирует ТАСС Спенса. – В случае если нейтральный спортсмен, к примеру, завоюет медаль в рамках Кубка мира, то в его честь будет исполняться Паралимпийский гимн.