Дмитрий Свищев: "Российские паракерлингисты уже отобрались на Игры-2018, решение за федерацией"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что российские паракерлингисты уже отобрались на Паралимпийские игры-2018 и имеют положительные шансы на выступление в Пхенчхане, теперь решение за международной федерацией. Международный паралимпийский комитет (МПК) в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. В среду МПК отказал ПКР в восстановлении членства по итогам исполкома в Абу-Даби, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

– Де-факто российские керлингисты отобрались на Паралимпиаду, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – Наша команда – серебряный призер чемпионата мира, поэтому в плане отбора у нас нет вопросов. Но решение по участию нашей команды примет Международная федерация керлинга, которая брала паузу в решении до заседания в Абу-Даби. Но я положительно оцениваю шансы наших керлингистов выступить на Паралимпиаде-2018. Надеюсь, решение будет принято в их пользу. Мы готовимся к Играм.

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