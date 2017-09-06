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16:48 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Дмитрий Свищев: "Решение МПК по ПКР в данной формулировке недопустимо для такой организации"


Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по Паралимпийскому комитету России (ПКР) в озвученной формулировке недопустимо для такой серьезной организации. МПК в среду отказал ПКР в восстановлении членства в организации и допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под флагом своей страны. Решение об отказе ПКР было принято на заседании исполкома МПК в Абу-Даби, на котором были рассмотрены документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации.

– Я считаю, что решение, которое было принято сегодня с формулировкой "ПКР сделал шаг вперед, но этого недостаточно", недопустимо для такой серьезной организации, как МПК, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – Тут или ПКР решил свои вопросы, или нет. Если нет решенных вопросов для окончательного восстановления статуса, то нужно сказать четко – что не решили чиновники. И мы, все федерации, будем помогать, подсказывать, заставлять. Мы должны сделать все, чтобы наши спортсмены участвовали под российским флагом. Спортсмены не должны стать заложниками игр чиновников.

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https://rsport.ria.ru/paralympic/20170906/1125347435.html

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