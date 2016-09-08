Дмитрий Свищев: "Белорусы - молодцы, не испугались"

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев благодарен спортсмену, который нес российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских Игр-2016. Он уверен, что к паралимпийцу будут применены санкции.

- Хочется выразить благодарность тому спортсмену, который отважился пронести на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро российский флаг, несмотря на то что МОК предупреждал о возможных санкциях за такие действия, - сказал Свищев. - Я не могу понять организаторов соревнований. Теперь к спортсмену будут применены карательные меры. Это может быть все, что угодно, например дисквалификация и лишение лицензии. Я знаю, что этот спортсмен вместе с нашими россиянами-паралимпийцами занимался у одного тренера, на одной базе. Молодец, что не испугался и поддержал наших ребят! (Любовь КОНЯЕВА)