10:03 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Дмитрий Свищев: "Белорусы - молодцы, не испугались"

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Среда. Рио-де-Жанейро. Церемония открытия Паралимпийских игр. Белорусская делегация и один из ее членов с российским триколором.Флаг России на открытии Паралимпиады в Рио. Первая реакция

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев благодарен спортсмену, который нес российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских Игр-2016. Он уверен, что к паралимпийцу будут применены санкции.

- Хочется выразить благодарность тому спортсмену, который отважился пронести на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро российский флаг, несмотря на то что МОК предупреждал о возможных санкциях за такие действия, - сказал Свищев. - Я не могу понять организаторов соревнований. Теперь к спортсмену будут применены карательные меры. Это может быть все, что угодно, например дисквалификация и лишение лицензии. Я знаю, что этот спортсмен вместе с нашими россиянами-паралимпийцами занимался у одного тренера, на одной базе. Молодец, что не испугался и поддержал наших ребят! (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Krasin

Действительно молодцы! Приятный знак крепкой дружбы.

11:46

9290362

СПАСИБО!!! ЭТИХ людей уже ничем не напугать...

11:40

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