Алексей Ашапатов: "Верим, что в 2017-м паралимпийцев допустят к соревнованиям"

Четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов выразил надежду на то, что с российской сборной в 2017 году снимут дисквалификацию. Россияне не были допущены к Играм в Рио по решению МПК на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о махинациях с допингом.

– Мы усердно готовились весь 2016 год, настраивались удачно выступить на Играх в Рио, но, к сожалению, судьба сложилась так, что по чьей-то воле нас не допустили до участия в Паралимпиаде, – цитирует ТАСС Ашапатова. – Конечно, это было очень обидно и конец года у нас абсолютно смазался.

Надеемся, что следующий год будет для нас более удачным и счастливым, а у тех людей, кто принимал решение о нашем отстранении, возобладает здравый смысл. Верим, что в 2017 году со сборной России снимут отстранение, и мы снова сможем принимать участие в соревнованиях.

Во время подготовки к Играм в Рио мы практически весь год не вылезали со сборов, не видели своих детей, потратили много сил, было очень тяжело и физически, и морально. После вынужденного пропуска Паралимпийских игр, безусловно, на душе остался камень, но надо пережить это, чтобы в новом году приступить к дальнейшим тренировкам и постараться сделать так, чтобы наши права были восстановлены.