17 атлетов стали послами Паралимпийского комитета России

Сегодня в Москве проходит заседание исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), передает из офиса организации спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. На нем были выбраны 17 послов ПКР, которые будут проводить работу, направленную на пропаганду чистоты паралимпийского спорта, воспитание принципов этики, справедливости и честности, сохранение здоровья атлетов и обеспечение равенства условий для всех спортсменов.

Послами стали: Алексей Ашапатов, Маргарита Гончарова, Иван Гончаров, Евгений Швецов (все – легкая атлетика), Михалина Лысова, Алексей Быченок (оба – лыжные гонки, биатлон), Дмитрий Кокарев, Дмитрий Григорьев, Дарья Стукалова (все – плавание), Дмитрий Лисов, Вадим Селюкин (оба – следж-хоккей), Алексей Бугаев (горнолыжный спорт), Степанида Артахинова (стрельба из лука), Ирина Кальянова (дзюдо), Александр Шевченко (керлинг), Сергей Манжос (мини-футбол В1) и Анастасия Мазур (голбол).