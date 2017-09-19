На форме сборной появилась красная поперечная полоса

Во вторник в Москве прошла презентация новой экипировки сборной России, в которой команда будет выступать в сезоне-2017/18. Российских спортсменов оденут в яркие костюмы цветов российского триколора. В презентации коллекции приняли участие олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко и чемпион мира синхронист Александр Мальцев, олимпийский чемпион Сочи скелетонист Александр Третьяков, чемпион мира саночник Семен Павличенко, а также призер этапов Кубка мира саночница Виктория Демченко.

На презентации присутствовал ряд почетных гостей, в том числе Шамиль Тарпищев, Вячеслав Фетисов, Станислав Поздняков, Елена Вяльбе, Денис Тихомиров, Алексей Кравцов, Александр Кравцов, Елена Вяльбе, Владимир Сальников, Александр Зубков, Наталия Гарт, Дмитрий Дубровский и другие.

Олимпийская чемпионка Мария Киселева по синхронному плаванию отметила: "Сборная в ней очень яркая и смотрится очень стильно!" Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в видеообращении добавил, что форма должна приносить удачу. "Уверен, что форма и дальше будет нести нам удачу, а мы будем приносить этой форме замечательное дополнение в виде успехов", - подчеркнул он. (Елена СОБОЛЬ)