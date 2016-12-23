МОК перепроверит допинг-пробы российских спортсменов-участников Олимпиады-2010

МОК принял решение перепроверить допинг-пробы всех российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2010 в Ванкувере, сообщает официальный сайт организации.

Такое решение принято после того, как открыто расследование дел 28 российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде-2014, в отношении которых "есть доказательства манипуляций с допинг-пробами". Кроме того, МОК будут перепроверены пробы всех российских участников Игр в Лондоне-2012 и Сочи-2014. Основанием послужил доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, в котором утверждается, что за последние годы более 1000 спортсменов России вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

Россия в медальном зачете Олимпиады в Ванкувере показала худший результат в истории, завоевав 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

МОК перепроверит все российские пробы Игр 2012 и 2014 года