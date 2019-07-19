Чемпион Игр-2010 назвал причины продажи своей медали

Чемпион зимних Олимпийских игр-2010 Алексей Гришин объяснил решение продать олимпийские медали. Ранее он выставил на продажу первое для своей страны золото зимних Игр.

— Да, медали на самом деле выставлены на аукцион, — цитирует Tyt.by Гришина. — Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.

Первое золото Белоруссии на Олимпиаде-2010 выставлено на онлайн-аукцион