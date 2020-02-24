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Новости   //    Олимпиада   //    Ванкувер-2010

10 лет назад на Олимпиаде в Ванкувере сборная России разгромно уступила Канаде

08:00
Россия - Канада - 3:7. Ванкувер-2010. Фото Александр Вильф., "СЭ"
Россия - Канада - 3:7. Ванкувер-2010. Фото Александр Вильф., "СЭ"
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24 февраля 2010 года состоялся четвертьфинальный матча Олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Канады. Игра, которая проходила в Ванкувере, завершилась крупной победой хозяев со счетом 7:3.

В составе сборной России тогда отличились Дмитрий Калинин, Максим Афиногенов и Сергей Гончар. Тренировал команду Вячеслав Быков.

Главный провал в истории российского хоккея. 10 лет назад Канада не оставила нам шансов на Олимпиаде

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