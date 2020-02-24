10 лет назад на Олимпиаде в Ванкувере сборная России разгромно уступила Канаде

24 февраля 2010 года состоялся четвертьфинальный матча Олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Канады. Игра, которая проходила в Ванкувере, завершилась крупной победой хозяев со счетом 7:3.

В составе сборной России тогда отличились Дмитрий Калинин, Максим Афиногенов и Сергей Гончар. Тренировал команду Вячеслав Быков.

Главный провал в истории российского хоккея. 10 лет назад Канада не оставила нам шансов на Олимпиаде