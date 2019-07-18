Первое золото Белоруссии на Олимпиаде-2010 выставлено на онлайн-аукцион

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в лыжной акробатике белорус Алексей Гришин выставил на продажу первое для своей страны золото зимних Игр, сообщает NBC.

Также на американском онлайн-аукционе RR Auction продается и бронза Гришина в Солт-Лейк-Сити-2002. Сейчас цена золотой медали фристайлиста составляет 22 тысячи долларов, а бронзовой – более 25 тысяч долларов. Причины, по которым Гришин продает награды, не сообщаются.

С 2010 по 2014 года медали были частью выставки Музея современной белорусской государственности в Минске. После Сочи-2014 музей вернул их спортсмену.