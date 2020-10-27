Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Сочи-2014

Россия теперь вторая в Сочи-2014 и 12-я — в Ванкувере-2010

13:04
22 февраля 2014 года. Олимпиада в Сочи. Биатлон. Мужчины. Эстафета. Сергей КУщенко, Алексей Волков, Евгений Устюгов, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
22 февраля 2014 года. Олимпиада в Сочи. Биатлон. Мужчины. Эстафета. Сергей КУщенко, Алексей Волков, Евгений Устюгов, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Антидопинговая панель спортивного арбитражного суда аннулировала результаты российского биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиадах 2010 и 2014 годов. После этого сборная России лишилась двух олимпийских медалей Ванкувера и золота игр в Сочи. Теперь в двух гонках канадской Олимпиады поменяются тройки призеров.

Золото масс-старта перейдет к французу Мартену Фуркаду, серебро достанется словаку Паволу Хурайту, а бронза — австрийцу Кристофу Зуманну. Кроме того, бронзовыми призерами игр вместо российских эстафетчиков окажутся шведы Фредрик Линдстрем, Карл-Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри.

В общекомандном зачете сборная России пропустит вперед Францию и опустится на 12-е место. Словакия по новым данным поднимется на 16-е место, обогнав Италию и Белоруссию, а Швеция укрепится на седьмой позиции.

Медальный зачет игр в Ванкувере после дисквалификации Евгения Устюгова

З

С

Б

Всего

1. Канада

14

7

5

26

2. Германия

10

13

7

30

3. США

9

15

13

37

4. Норвегия

9

8

6

23

5. Корея

6

6

2

14

6. Швейцария

6

0

3

9

7. Швеция

5

2

5

12

8. Китай

5

2

4

11

9. Австрия

4

6

7

17

10. Голландия

4

1

3

8

11. Франция

3

2

6

11

12. РОССИЯ

2

5

6

13

После дисквалификации Устюгова и аннулирования вместе с ней результатов биатлонной эстафетной команды сборная России в очередной раз лишилась первого место в общем зачете Олимпиады-2014. Россияне, у которых осталось 10 золотых медалей (в феврале 2014-го было 13) пропустили вперед ожидающую дополнительной бронзы сборную Норвегии. Германия после получения еще одного биатлонного золота поднимется на пятое место, а Австрия с дополнительным серебром останется девятой.

Медальный зачет игр в Ванкувере после дисквалификации Евгения Устюгова

З

С

Б

Всего

1. Норвегия

11

5

11

27

2. РОССИЯ

10

10

9

29

3. Канада

10

10

5

25

4. США

9

9

10

28

5. Германия

9

5

5

19

6. Голландия

8

7

9

24

7. Швейцария

7

2

2

11

8. Белоруссия

5

0

1

6

9. Австрия

4

9

4

17

10. Франция

4

4

7

15

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир