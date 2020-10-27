Антидопинговая панель спортивного арбитражного суда аннулировала результаты российского биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиадах 2010 и 2014 годов. После этого сборная России лишилась двух олимпийских медалей Ванкувера и золота игр в Сочи. Теперь в двух гонках канадской Олимпиады поменяются тройки призеров.

Золото масс-старта перейдет к французу Мартену Фуркаду, серебро достанется словаку Паволу Хурайту, а бронза — австрийцу Кристофу Зуманну. Кроме того, бронзовыми призерами игр вместо российских эстафетчиков окажутся шведы Фредрик Линдстрем, Карл-Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри.

В общекомандном зачете сборная России пропустит вперед Францию и опустится на 12-е место. Словакия по новым данным поднимется на 16-е место, обогнав Италию и Белоруссию, а Швеция укрепится на седьмой позиции.

Медальный зачет игр в Ванкувере после дисквалификации Евгения Устюгова

З С Б Всего 1. Канада 14 7 5 26 2. Германия 10 13 7 30 3. США 9 15 13 37 4. Норвегия 9 8 6 23 5. Корея 6 6 2 14 6. Швейцария 6 0 3 9 7. Швеция 5 2 5 12 8. Китай 5 2 4 11 9. Австрия 4 6 7 17 10. Голландия 4 1 3 8 11. Франция 3 2 6 11 12. РОССИЯ 2 5 6 13

После дисквалификации Устюгова и аннулирования вместе с ней результатов биатлонной эстафетной команды сборная России в очередной раз лишилась первого место в общем зачете Олимпиады-2014. Россияне, у которых осталось 10 золотых медалей (в феврале 2014-го было 13) пропустили вперед ожидающую дополнительной бронзы сборную Норвегии. Германия после получения еще одного биатлонного золота поднимется на пятое место, а Австрия с дополнительным серебром останется девятой.

Медальный зачет игр в Ванкувере после дисквалификации Евгения Устюгова