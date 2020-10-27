Россия теперь вторая в Сочи-2014 и 12-я — в Ванкувере-2010
Антидопинговая панель спортивного арбитражного суда аннулировала результаты российского биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиадах 2010 и 2014 годов. После этого сборная России лишилась двух олимпийских медалей Ванкувера и золота игр в Сочи. Теперь в двух гонках канадской Олимпиады поменяются тройки призеров.
Золото масс-старта перейдет к французу Мартену Фуркаду, серебро достанется словаку Паволу Хурайту, а бронза — австрийцу Кристофу Зуманну. Кроме того, бронзовыми призерами игр вместо российских эстафетчиков окажутся шведы Фредрик Линдстрем, Карл-Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри.
В общекомандном зачете сборная России пропустит вперед Францию и опустится на 12-е место. Словакия по новым данным поднимется на 16-е место, обогнав Италию и Белоруссию, а Швеция укрепится на седьмой позиции.
Медальный зачет игр в Ванкувере после дисквалификации Евгения Устюгова
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. Канада
|
14
|
7
|
5
|
26
|
2. Германия
|
10
|
13
|
7
|
30
|
3. США
|
9
|
15
|
13
|
37
|
4. Норвегия
|
9
|
8
|
6
|
23
|
5. Корея
|
6
|
6
|
2
|
14
|
6. Швейцария
|
6
|
0
|
3
|
9
|
7. Швеция
|
5
|
2
|
5
|
12
|
8. Китай
|
5
|
2
|
4
|
11
|
9. Австрия
|
4
|
6
|
7
|
17
|
10. Голландия
|
4
|
1
|
3
|
8
|
11. Франция
|
3
|
2
|
6
|
11
|
12. РОССИЯ
|
2
|
5
|
6
|
13
После дисквалификации Устюгова и аннулирования вместе с ней результатов биатлонной эстафетной команды сборная России в очередной раз лишилась первого место в общем зачете Олимпиады-2014. Россияне, у которых осталось 10 золотых медалей (в феврале 2014-го было 13) пропустили вперед ожидающую дополнительной бронзы сборную Норвегии. Германия после получения еще одного биатлонного золота поднимется на пятое место, а Австрия с дополнительным серебром останется девятой.
Медальный зачет игр в Ванкувере после дисквалификации Евгения Устюгова
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. Норвегия
|
11
|
5
|
11
|
27
|
2. РОССИЯ
|
10
|
10
|
9
|
29
|
3. Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
|
4. США
|
9
|
9
|
10
|
28
|
5. Германия
|
9
|
5
|
5
|
19
|
6. Голландия
|
8
|
7
|
9
|
24
|
7. Швейцария
|
7
|
2
|
2
|
11
|
8. Белоруссия
|
5
|
0
|
1
|
6
|
9. Австрия
|
4
|
9
|
4
|
17
|
10. Франция
|
4
|
4
|
7
|
15