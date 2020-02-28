10 лет назад завершилась Олимпиада в Ванкувере. Худшие в истории России Игры

18 февраля 2010 года завершились XXI зимние Олимпийские игры. Соревнования проходили в канадском Ванкувере.

На XXI Играх было разыграно 86 комплектов медалей в 15 видах спорта.

156 спортсменов представляли сборную Россию, выиграли они всего 15 медалей, из них лишь три золотых. Это было худшее выступление сборной России на Олимпиадах. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев подал в отставку после провального выступления российской сборной в Ванкувере.

Завоеванные канадскими спортсменами 14 наград высшей пробы, позволили команде стать лидером по числу золотых медалей неофициального общекомандного зачета. Лидер же по общему числу медалей — команда США, заработавшая на Олимпиаде в Ванкувере 37 наград различного достоинства.