Международная федерация гандбола не хотела допускать семь россиянок до Игр-2016

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, что Международная федерация гандбола (IHF) отказывалась допускать до участия в Олимпиаде-2016 семь игроков женской сборной России из-за того, что они не сдавали допинг-тесты. Россиянки под руководством Евгения Трефилова завоевали золото Игр-2016.

– Нам ведь сначала сказали, что допустят лишь тех, кто на протяжении последнего полугода сдавал допинг-тесты за границей и имел отрицательные результаты, – цитирует ТАСС Жукова. – Стали смотреть. Выяснилось, что в гандболе семь наших девушек вообще тестов не проходили. Ни дома, ни за рубежом.

Нам заявили: значит, заменяйте эту семерку на другую, которая прошла допинг-контроль. Но как подобное возможно? У Евгения Трефилова нет такой скамейки запасных. Да ни у кого нет. Пришлось объяснять коллегам, что в командных видах спорта никогда не тестируют всех подряд, а после матча обычно выбирают двух-трех человек. Стандартная практика.

Потом история повторилась с волейболом, где восемь наших парней оказались без тестов. Опять стали убеждать, что ни в одной команде мира нет такого, чтобы поголовно все спортсмены регулярно сдавали пробы на допинг.

Так, среди "художниц" у нас есть совсем молоденькие девочки, они успели принять участие лишь в паре взрослых турниров за рубежом и, соответственно, не прошли достаточное количество допинг-тестов. От нас снова потребовали: замените на других, но как это сделать в групповых упражнениях, где синхронность и слаженность действий доведена до автоматизма? Один человек выпадает - команде конец. Мы предложили решение, взяли дополнительные допинг-пробы: у кого-то - на сборах в Португалии, у других - уже в Бразилии. Нам пошли навстречу, допустив всех без исключения.