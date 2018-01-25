Ткачев, Яковлев и Трямкин полетят в Пхенчхан вместе со сборной России

Нападающий Владимир Ткачев ("Ак Барс"), защитники Егор Яковлев (СКА) и Никита Трямкин ("Автомобилист") вошли в резерв сборной России на Олимпиаду-2018. Хоккеисты полетят вместе с национальной командой в Пхенчхан.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. В группе В на Олимпиаде-2018 сборная России сыграет против Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

