Михаил Науменков - о решении МОК: "Для меня это был шок"

Защитник ЦСКА Михаил Науменков заявил, что не ожидал решения Международного олимпийского комитета (МОК) о его недопуске на Олимпиаду-2018. Хоккеист не понимает, как такое могло произойти.
– Чего я думаю? Будем разбираться, – сказал в эфире "Матч ТВ" Науменков. – Для меня это был шок и все. Никто не знает, как такое возможно. Утром проснулся, узнал, что дисквалифицировали. Куда дисквалифицировали – на матч КХЛ, что ли? Никто не знает, как такое возможно. Пускай МОК объяснит, почему так вышло.
Ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
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spetrov
...А то собрались, давай поедем.
01:07
spetrov
...Просто поинтересовался.
01:04
spetrov
...Что характерно, Игорь Рабинер, я правильно помню, что тот человек, которого якобы "Слуцкий по трибунам гонял", в Мельде на вашей стороне выступил, чтобы у вас с армейскими фанатами ничего не случилось?
01:02
spetrov
Можно небольшой вопрос для журналистов СЭ? Игорь Рабинер, вы, знаю, в свое время, в Мельде выезжали вместе с нашими, и там разные ситуации могли случиться. Игорь, вы все так же уверены, что нашим надо ехать на Олимпиаду?
00:30
rotkiv04
надо же какой наивный, пусть еще скажет что он вне политики и не понимает что происходит. Знал что спортсмены тупые, но настолько ....
00:01