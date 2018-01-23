23:51 23 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Михаил Науменков - о решении МОК: "Для меня это был шок"

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Защитник ЦСКА Михаил Науменков заявил, что не ожидал решения Международного олимпийского комитета (МОК) о его недопуске на Олимпиаду-2018. Хоккеист не понимает, как такое могло произойти.

– Чего я думаю? Будем разбираться, – сказал в эфире "Матч ТВ" Науменков. – Для меня это был шок и все. Никто не знает, как такое возможно. Утром проснулся, узнал, что дисквалифицировали. Куда дисквалифицировали – на матч КХЛ, что ли? Никто не знает, как такое возможно. Пускай МОК объяснит, почему так вышло.

Ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон БеловАлексей БереглазовНауменковВалерий Ничушкин и Сергей Плотников.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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spetrov

...А то собрались, давай поедем.

01:07

spetrov

...Просто поинтересовался.

01:04

spetrov

...Что характерно, Игорь Рабинер, я правильно помню, что тот человек, которого якобы "Слуцкий по трибунам гонял", в Мельде на вашей стороне выступил, чтобы у вас с армейскими фанатами ничего не случилось?

01:02

spetrov

Можно небольшой вопрос для журналистов СЭ? Игорь Рабинер, вы, знаю, в свое время, в Мельде выезжали вместе с нашими, и там разные ситуации могли случиться. Игорь, вы все так же уверены, что нашим надо ехать на Олимпиаду?

00:30

rotkiv04

надо же какой наивный, пусть еще скажет что он вне политики и не понимает что происходит. Знал что спортсмены тупые, но настолько ....

00:01