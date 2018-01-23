Михаил Науменков - о решении МОК: "Для меня это был шок"

Защитник ЦСКА Михаил Науменков заявил, что не ожидал решения Международного олимпийского комитета (МОК) о его недопуске на Олимпиаду-2018. Хоккеист не понимает, как такое могло произойти.

– Чего я думаю? Будем разбираться, – сказал в эфире "Матч ТВ" Науменков. – Для меня это был шок и все. Никто не знает, как такое возможно. Утром проснулся, узнал, что дисквалифицировали. Куда дисквалифицировали – на матч КХЛ, что ли? Никто не знает, как такое возможно. Пускай МОК объяснит, почему так вышло.

Ранее стало известно, что не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.