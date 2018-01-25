Иржи Секач: "На бумаге сборная России – лучшая команда Олимпиады-2018"

Нападающий сборной Чехии и "Ак Барса" Иржи Секач в интервью РИА "Новости" выразил мнение, что каждая команда думает о победе на Олимпиаде-2018. При этом он подчеркнул, что сборная России на бумаге выглядит фаворитом.

– Роб Клинкхаммер говорит, что хочет привезти из Кореи только золото. На что нацелена сборная Чехии? – вопрос Секачу.

– Все сейчас думают о победе. Не только Канада. Абсолютно все.

– В чем сила этой сборной Чехии?

– Хорошая команда, дружный коллектив. Мы не умеем забивать много красивых голов, у нас может не быть суперзвезд, но мы много работаем, мы готовы биться изо всех сил, и так вырываются победы. В нашем составе много трудолюбивых игроков, и за счет работы мы можем добиться успеха.

– Согласны, что состав сборной России делает ее главным фаворитом Олимпиады?

– На бумаге сборная России – лучшая команда, но на Олимпиаде возможны любые сюрпризы. Нужно ли напоминать, сколько раз команды с самым большим количеством звезд оставались без медалей? Олимпиада – скоротечный турнир, на котором все может решить одна игра. Так что будет очень интересно.