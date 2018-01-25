Иржи Секач: "На бумаге сборная России – лучшая команда Олимпиады-2018"

Нападающий сборной Чехии и "Ак Барса" Иржи Секач в интервью РИА "Новости" выразил мнение, что каждая команда думает о победе на Олимпиаде-2018. При этом он подчеркнул, что сборная России на бумаге выглядит фаворитом.
– Роб Клинкхаммер говорит, что хочет привезти из Кореи только золото. На что нацелена сборная Чехии? – вопрос Секачу.
– Все сейчас думают о победе. Не только Канада. Абсолютно все.
– В чем сила этой сборной Чехии?
– Хорошая команда, дружный коллектив. Мы не умеем забивать много красивых голов, у нас может не быть суперзвезд, но мы много работаем, мы готовы биться изо всех сил, и так вырываются победы. В нашем составе много трудолюбивых игроков, и за счет работы мы можем добиться успеха.
– Согласны, что состав сборной России делает ее главным фаворитом Олимпиады?
– На бумаге сборная России – лучшая команда, но на Олимпиаде возможны любые сюрпризы. Нужно ли напоминать, сколько раз команды с самым большим количеством звезд оставались без медалей? Олимпиада – скоротечный турнир, на котором все может решить одна игра. Так что будет очень интересно.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20180125/1131592670.html
- Ак Барс
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Иржи Секач
- Роб Клинкхаммер
Ламакин Т
Haiaxi, а атлеты из России будут играть за другую страну?)) Из олимпийской хартии : "Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран". Оставьте уже эту чиновничье-депутатскую муру про "непатриотизЬм" наших спортсменов, которые должны, подчеркиваю, должны , ехать выигрывать и доказывать, что МОК это сборище моральных недотеп. Бойкотом и неучастием ничего никому не докажешь.
18:39
Haiaxi
Что-то он не то говорит. На олимпиаде Сборной России не будет. Будет сборище каких-то атлетов с клюшками из России.
12:50