Генменеджер сборной Канады: "Хоккей на Играх-2018 будет более захватывающим, чем в Сочи"

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк отметил, что хоккейный турнир на Олимпиаде-2018 будет захватывающим и без игроков НХЛ. Он также добавил, что хоккей на Играх в Сочи не был интересным.

– Мне кажется, что люди иногда забывают о том, как интересен может быть хоккей, когда есть конкуренция, – приводит Sportsnet слова Бурка. – Посмотрите на молодежный чемпионат мира. Там играют не лучшие игроки мира, а лучшие молодые игроки, но от телевизора не оторваться. Отличные матчи, много голов, ошибки – все то, что делает хоккей интересным.

Я не думаю, что прошлая Олимпиада была очень интересной. Нынешняя может стать намного более захватывающей. Как только люди прекратят обсуждать, что они никого не знают в этих сборных, и просто сядут и будут смотреть хоккей, то увидят, что там будет соперничество и невероятное напряжение. Думаю, будет совсем нескучно.

Напомним, ранее НХЛ объявила, что игроки лиги впервые с 1998 года не выступят на Олимпиаде-2018.