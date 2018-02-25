Вячеслав Войнов: "Такие пасы, которые раздает Гусев, нечего и комментировать"

Защитник сборной России Вячеслав Войнов подвел итоги финального матча Олимпийского хоккейного турнира. Напомним, команда Олега Знарка переиграла Германию (4:3 ОТ) и выиграла золотые медали.
- После Кубка Стэнли вас ничего уже заставить трястись?
- Это абсолютно другое, пытался концентрироваться на игре все 60 минут, - заявил Войнов.
- Насколько было неожиданным отсутствие конкуренции в составе?
- Для нас не было ничего неожиданного. Мы разбирали их игру, представляли, что это за команда. В каких-то моментах мы действовали неудачно.
- Было ощущение, что за минуту до конца фактически из могилы вылезаете?
- Нет, мы настраивалась на все 60 минут.
- Опишите свою шайбу.
- Такие пасы, которые раздает Никита Гусев, нечего и комментировать.
- 2+2 у Гусева - космический матч провел?
- Гусев приехал лидером, и он доказал, что он лидер.
- До тройного золотого клуба вам остается только ЧМ...
- Есть к чему стремиться. (Игорь РАБИНЕР)
Уоррент
Ну наверное поэтому Гусь и в сборной? Или Тут опять какие-то козни либеральные? )))
11:43
Garik new
"Хрен бы мы без Гуся выиграли!"(с)
11:25