Вячеслав Войнов: "Такие пасы, которые раздает Гусев, нечего и комментировать"

Защитник сборной России Вячеслав Войнов подвел итоги финального матча Олимпийского хоккейного турнира. Напомним, команда Олега Знарка переиграла Германию (4:3 ОТ) и выиграла золотые медали.

- После Кубка Стэнли вас ничего уже заставить трястись?

- Это абсолютно другое, пытался концентрироваться на игре все 60 минут, - заявил Войнов.

- Насколько было неожиданным отсутствие конкуренции в составе?

- Для нас не было ничего неожиданного. Мы разбирали их игру, представляли, что это за команда. В каких-то моментах мы действовали неудачно.

- Было ощущение, что за минуту до конца фактически из могилы вылезаете?

- Нет, мы настраивалась на все 60 минут.

- Опишите свою шайбу.

- Такие пасы, которые раздает Никита Гусев, нечего и комментировать.

- 2+2 у Гусева - космический матч провел?

- Гусев приехал лидером, и он доказал, что он лидер.

- До тройного золотого клуба вам остается только ЧМ...

- Есть к чему стремиться. (Игорь РАБИНЕР)