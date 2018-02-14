Вадим Шипачев: "Пропустили ненужные голы, сыграли плохо"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев подвел итоги матча со Словакией (2:3).

– Пропустили ненужные голы. Нам говорили, что они играют на контрактах, но мы сыграли плохо, – заявил Шипачев.

– Не удалось перестроиться по ходу игры?

– Забить не можем, значит, не может и выиграть. (Игорь РАБИНЕР)