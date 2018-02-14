18:34 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Вадим Шипачев: "Пропустили ненужные голы, сыграли плохо"

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Нападающий сборной России Вадим Шипачев подвел итоги матча со Словакией (2:3).

– Пропустили ненужные голы. Нам говорили, что они играют на контрактах, но мы сыграли плохо, – заявил Шипачев.

– Не удалось перестроиться по ходу игры?

– Забить не можем, значит, не может и выиграть. (Игорь РАБИНЕР)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Tribunal Z

Нам говорили что они играют на контратаках. Щипачёв, тебе сколько лет? А ты не знал до сих пор этого сам?

19:47 14 февраля

Электросталец

Вадик, деньги-то платят плохо за брак?

19:28 14 февраля

Джон....Сильвер

Лично тебя вообще на площадке не видно было!

18:51 14 февраля

novic

Пропустили ненужные, а забили какие?

18:48 14 февраля

Эугенио

Вадик скажи Васе, чтобы завязывал уже с хоккеем. Ему давно нужно в ДЮСШ идти работать (до СДЮШОР еще не дорос).

18:41 14 февраля

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