Вадим Шипачев: "Пропустили ненужные голы, сыграли плохо"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев подвел итоги матча со Словакией (2:3).
– Пропустили ненужные голы. Нам говорили, что они играют на контрактах, но мы сыграли плохо, – заявил Шипачев.
– Не удалось перестроиться по ходу игры?
– Забить не можем, значит, не может и выиграть. (Игорь РАБИНЕР)
Tribunal Z
Нам говорили что они играют на контратаках. Щипачёв, тебе сколько лет? А ты не знал до сих пор этого сам?
19:47 14 февраля
Электросталец
Вадик, деньги-то платят плохо за брак?
19:28 14 февраля
Джон....Сильвер
Лично тебя вообще на площадке не видно было!
18:51 14 февраля
novic
Пропустили ненужные, а забили какие?
18:48 14 февраля
Эугенио
Вадик скажи Васе, чтобы завязывал уже с хоккеем. Ему давно нужно в ДЮСШ идти работать (до СДЮШОР еще не дорос).
18:41 14 февраля