Стив Айзерман: "На Олимпиаде в Сочи были особенные условия"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" и бывший игрок сборной Канады Стив Айзерман отметил, что из всех Олимпиад, в которых он принял участие, ему больше всего понравились Игры-2014. Айзерман в Сочи был генеральным менеджером национальной команды, которая завоевала золото второй раз подряд.

– Как игрок, я был в Нагано и Солт-Лейк-Сити, как менеджер – в Ванкувере и Сочи, и все это оставило великолепную память, - сказал Айзерман. - Но в Сочи было нечто особенное. Что нужно любому спортсмену на таких турнирах? Думать только о спорте. Так вот, на Олимпиаде-2014 было то, чего не было нигде больше, и знаю, что хоккеистам это очень нравилось. Олимпийская деревня, где они жили, находилась в считаных метрах ходьбы от игровой и тренировочной арен. Пройти пять минут от жилья до раздевалки – да об этом только мечтать можно! У каждого в распоряжении был велосипед. Все было так легко, и им оставалось думать только об игре. И сами дворцы были прекрасны. Хозяева проделали великолепную работу при их строительстве. То есть, с точки зрения самих спортсменов, вся организация Игр была просто выдающейся. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Айзермана