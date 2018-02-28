Средняя аудитория трансляции финала Олимпиады-2018 превысила 7 миллионов человек

Средняя аудитория телетрансляции финального матча олимпийского хоккейного турнира Россия - Германия (4:3 ОТ) составила более 7 миллионов человек, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на исследование "Медиаскопа".

В среднем в городах России свыше 100 тысяч человек игру смотрели 7 036 778 зрителей старше 4 лет. Из них 6 735 658 - старше 18 лет.

Игра началась в 7.10 утра по московскому времени. В начале трансляции аудитория составляла чуть больше 3,8 миллиона, а с 8.47 до 10.26 (третий период и овертайм) превысила 8,9 миллиона. Общий охват трансляции (среднее число человек, смотревших игру не менее минуты, составил 16 884 207 человек).