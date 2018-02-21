Сборная Германии обыграла Швецию и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Германии в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 4:3 в матче 1/4 финала Олимпийских игр-2018.

В составе шведов отличились Антон Ландер, Патрик Херсли и Микаэль Викстранд, 17-летний защитник Расмус Далин сделал результативную передачу. У победителей по шайбе забросили Кристиан Эрхофф, Марцель Небельс, Доминик Кахун и Патрик Раймер.

В полуфинале немцы сыграют со сборной Канады.

Олимпийские игры

1/4 финала

Швеция – Германия – 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Эрхофф - 1 (бол., Хагер, Шютц), 13:48 - 0:1. Небельс - 1 (Кинк), 14:17 - 0:2. Ландер - 3 (Далин, Умарк), 46:25 - 1:2. Кахун - 1 (Мауэр), 48:28 - 1:3. Херсли - 1 (бол., Умарк, Викстранд), 49:35 - 2:3. Викстранд - 2 (Закриссон), 51:37 - 3:3. Раймер - 1 (Элиц, Бойл), 61:30 - 3:4.

Вратари: Фаст - Аус ден Биркен.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 34 (15+4+15+0) - 25 (10+5+8+2).

Судьи: Лемелин, Рантала.

21 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.