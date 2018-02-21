Сборная Германии обыграла Швецию и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Германии в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 4:3 в матче 1/4 финала Олимпийских игр-2018.
В составе шведов отличились Антон Ландер, Патрик Херсли и Микаэль Викстранд, 17-летний защитник Расмус Далин сделал результативную передачу. У победителей по шайбе забросили Кристиан Эрхофф, Марцель Небельс, Доминик Кахун и Патрик Раймер.
В полуфинале немцы сыграют со сборной Канады.
Олимпийские игры
1/4 финала
Швеция – Германия – 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Эрхофф - 1 (бол., Хагер, Шютц), 13:48 - 0:1. Небельс - 1 (Кинк), 14:17 - 0:2. Ландер - 3 (Далин, Умарк), 46:25 - 1:2. Кахун - 1 (Мауэр), 48:28 - 1:3. Херсли - 1 (бол., Умарк, Викстранд), 49:35 - 2:3. Викстранд - 2 (Закриссон), 51:37 - 3:3. Раймер - 1 (Элиц, Бойл), 61:30 - 3:4.
Вратари: Фаст - Аус ден Биркен.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 34 (15+4+15+0) - 25 (10+5+8+2).
Судьи: Лемелин, Рантала.
21 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
АК86
Thomas_Boy_хорошо,умеешь адекватно ответить)спасибо)
22:21 21 февраля
shvedero
конечно, без конкуренции нету осбого роста игроков, лучше растут как мастера среди лучших, тем и плох кхл
22:19 21 февраля
Thomas_Boy_
АК86 __________ Так-то о спорте тут вообще мало. И если с Бу-га-гой мы "КБ-братья", то с другими как бы нет. Смоку я вообще презираю. И сам обычно желаю побед российским спортсменам.
22:10 21 февраля
АК86
Thomas_Boy_ Если честно не скриню твой посты,у тебя редко по спорту,ты больше стебешься о политике,а по спорту пару строчек адекватных и потом снова о политике,а почему с теми выше перечисленными связал,если задел,то извилинтяютесь,сэр_)
21:48 21 февраля
Werewolf
sozercatel Если педантичные немцы долго и упорно будут добиваться чего то в отдельно взятом виде спорта - результат будет. Конечно, пока канадосы еще могут злорадно ухмыляться, но придет время, когда эти кэнаки тоже попадут как и эти ошалевшие шведы._____Все может быть. Мы то уже попадали. Да еще и на 9 мая.
21:33 21 февраля
Werewolf
Kurt Werewolf Упёртый русский Оборотень. А в лыжах Устюгов убрал бы Крамера, Сундбю и нового астматика. Однозначно. Без шансов. И эстафеты бы были бы наши.______На счет Устюгова не знаю. За лыжами не слежу. Но в эстафете участвует 4 спортсмена и один устюгов там погоды не сделал бы. Могу сказать что саночные соревнования потеряли свой статус. Это да. И все это прекрасно знают. Так что не стоит говорить что только в недостатке НХЛ дело. Все все видят. Но не так много медалей нам бы и прибавилось. Лучше стебанитесь над формой американок в коньках ))))))))) Это пипец ))) 19:38 Оборотень такой оборотень. "Ну за лыжами я не слежу" а за конькобежным спортом? за шорт-треком поглядываешь? Из-за этих недопусков мы прилично недосчитались медалей. 12-13 золотых как у норгов и немеции понятно что не было бы, но минимум 3 (при саааамых неудачных раскладах) и до 6-7. Но лучше конечно упомянуть только Шипулина и его "ничего не меняющую бронзу"._____Ну и что бы эти 3-5 сделали? Были бы мы не на 20 месте, а на 7-9, тебе бы легче было бы? Смысл?
21:31 21 февраля
Thomas_Boy_
Thomas_Boy_ АК86 Что то нет, не тОм боя,не бугаги,не бней егуда,нет новуепинни,не Веселого,где вы все,которые орали,что шведы финалисты))) ___________ Ну-ка ссылку на то, что я писал, что шведы финалисты.
21:22 21 февраля
Доктор Айболит
*штанги конечно,а не шайбы
20:48 21 февраля
Доктор Айболит
Я вчера один на алхоккее говорил,всем псевдоспецам,что Германия победит!!на что были смешки и песни,что у Германии нет шансов!!Но они не видели первую игру где шведы отскочили 1-0,при том что у Фатерланда были три шайбы!!!Германия уже герои и когда вернутся скорее в мой Франкфурт,то встречать будут как победителей!!!
20:47 21 февраля
Ara
ростовский свин_"тем более я более чем уверен -что канадцы выиграют и эту Ои" - блин, если это случится, то наши хоккеЁры превратятся в футболЁров и должны будут сделать харакири(т.e. не появляться в форме сб. страны) --- тьфу 3 раза - наши будут золотыми атлетами России!!! (или будут самыми отстойными членами ОАР))
20:40 21 февраля
sozercatel
Если педантичные немцы долго и упорно будут добиваться чего то в отдельно взятом виде спорта - результат будет. Конечно, пока канадосы еще могут злорадно ухмыляться, но придет время, когда эти кэнаки тоже попадут как и эти ошалевшие шведы.
20:25 21 февраля
skua
Упёртый русский смотрит на мир чере розовые очки. Гусев, Капризов (которй больше 10 матчей в КХЛ не мог забить), 39 летний Дацюк, против кого они играютв в КХЛ ? Кому они забивают на ОИ ? Словения, Словакия ? Их реальный уровень будет виден против нормальных игроков, а не треша, что играет сейчас. Да, они сейчас клепают голы, но кому ? Давайте школьников переоденем с форму сборной Канады и вынесем их 20-0. По России два так же будут устанавливать связь с космосом как это было после победой над сборной США ?
20:09 21 февраля
Thomas_Boy_
АК86 Что то нет, не тОм боя,не бугаги,не бней егуда,нет новуепинни,не Веселого,где вы все,которые орали,что шведы финалисты))) ___________ Ну-ка ссылку на то, что я писал, что шведы финалисты. Или ты миздабол.
20:07 21 февраля
Kurt
Werewolf Упёртый русский Оборотень. А в лыжах Устюгов убрал бы Крамера, Сундбю и нового астматика. Однозначно. Без шансов. И эстафеты бы были бы наши.______На счет Устюгова не знаю. За лыжами не слежу. Но в эстафете участвует 4 спортсмена и один устюгов там погоды не сделал бы. Могу сказать что саночные соревнования потеряли свой статус. Это да. И все это прекрасно знают. Так что не стоит говорить что только в недостатке НХЛ дело. Все все видят. Но не так много медалей нам бы и прибавилось. Лучше стебанитесь над формой американок в коньках ))))))))) Это пипец ))) 19:38 Оборотень такой оборотень. "Ну за лыжами я не слежу" а за конькобежным спортом? за шорт-треком поглядываешь? Из-за этих недопусков мы прилично недосчитались медалей. 12-13 золотых как у норгов и немеции понятно что не было бы, но минимум 3 (при саааамых неудачных раскладах) и до 6-7. Но лучше конечно упомянуть только Шипулина и его "ничего не меняющую бронзу".
20:05 21 февраля
ростовский свин
Werewolf..потому что надо отойти от советской системы базовых клубов ,например ...это тупик.Если бы была лига равных возможностей -новокузнецкий металург не умер бы...а тебе напомнить каких игроков там воспитали???Как можно было лишить хоккея такой город??? зато кунь лунь играет..рыба гниет с головы ...
19:56 21 февраля
Werewolf
ростовский свин skua..не спорь даже - уровень хоккея в европе вырос и вырос хорошо,швейцария и германия -у них приличные лиги -игроки там варятся, все умеют хорошо кататься ,вести борьбу обыгрывать -минимальный набор среднего добротного игрока есть у всех,что раймер не круто обыграл двух шведов перед голом в овертайме????Еще подтягивается дания -игроков нхл у них больше чему швейцарцев и немцев,датчане выбрали путь финнов и шведов -не создавать свою приличную лигу типа как в германии или швейцарии - а пораньше отправлять игроков за океан.______Никто не спорит что уровень вырос. Печаль только что уровень вырос в Германии, дании, швейцарии, а вот у нас он падает. И с каждым годом все сильнее. Я не об уровне игроков. У нас полно хороших игроков....но там...за бугром. Я про уровень внутреннего чемпионата. Возможно, не за горами время, когда тот же чем швейцарии и германии будет сильнее КХЛ....
19:41 21 февраля
Werewolf
Упёртый русский Оборотень. А в лыжах Устюгов убрал бы Крамера, Сундбю и нового астматика. Однозначно. Без шансов. И эстафеты бы были бы наши.______На счет Устюгова не знаю. За лыжами не слежу. Но в эстафете участвует 4 спортсмена и один устюгов там погоды не сделал бы. Могу сказать что саночные соревнования потеряли свой статус. Это да. И все это прекрасно знают. Так что не стоит говорить что только в недостатке НХЛ дело. Все все видят. Но не так много медалей нам бы и прибавилось. Лучше стебанитесь над формой американок в коньках ))))))))) Это пипец )))
19:38 21 февраля
skua
Никто не спорит, про Панарина, Зайцева, Дадонова. Но тот же Панарин и Дадонов и Гусев почему-то пропадают против серьезных команд на том же ЧМ. Капризова так вообще не взяли. Класс игрока проявлеятся в игре против игроков которые или сильнее тебя или примерно равные по силе. То что Россия на ОИ катает непонятно кого, не делает ее сильной командой. Почему Знарок и компания молятся чтобы с NHL побольше игроков вылетело ? Они понимают, что выступая только игроками KHL сборной ничего бы не светило на ЧМ
19:37 21 февраля
ростовский свин
skua..не спорь даже - уровень хоккея в европе вырос и вырос хорошо,швейцария и германия -у них приличные лиги -игроки там варятся, все умеют хорошо кататься ,вести борьбу обыгрывать -минимальный набор среднего добротного игрока есть у всех,что раймер не круто обыграл двух шведов перед голом в овертайме????Еще подтягивается дания -игроков нхл у них больше чему швейцарцев и немцев,датчане выбрали путь финнов и шведов -не создавать свою приличную лигу типа как в германии или швейцарии - а пораньше отправлять игроков за океан.
19:19 21 февраля
Упёртый русский
skua Упёртый русский____ уровень немецкой лиги да, шведской нет. Копитар вчера сыгра 900ю игру в NHL. Ты бы о нем что-то слышал играл бы он в условнйо Швейцарии ? Игроки эволюционируют там. Да они уезжают талантами, но звездами становятся именно за океаном. Тот же Кучеров, кем он был в ЦСКА помнишь ?___________ Кучеров в Красной армии играл уже очень прилично. На ЮЧМ блистал просто. Да, его довели в НХЛ. Но его бы довели и у нас. Гусев сейчас играет очень прилично, приедет в 27 в НХЛ - очков 70 наберёт легко. А играя с Дацем и Капризовым он бы вполне мог катать нхловцев - вообще легко. Мы легко можем в КХЛ доводить игроков до очень высокого уровня. Пример Панарина, Зайцева, Дадонова и пр. показателен.
19:17 21 февраля
вояка
Что-то никто не вспомнил, что немцы были бронзовыми призёрами на ОИ-76 .... правда, тогда не было плова , а играли в два круга (если не путаю), но так же стоит отметить что на тех играх не принимала участие как раз шведская сборная (профи из нхл в те годы ни на ЧМ ни на ОИ участия не принимали). Шведы помнится тогда все силы бросили на подготовку к чемпионату мира, который состоялся вскоре после ОИ-76..... вот такие были времена. А немцы в своей истории имеют второй шанс взять медали на олимпиадах. Но всё-таки у меня ощущение что оставшиеся две игры их просто закатают в асфальт (точнее в лёд), но, полагаю, они и так уже на седьмом небе от удачи.... впрочем .... если им ещё подсобит и старик хоттабыч .... то ..... в общем будет интересно.
19:15 21 февраля
АК86
ярус73 для русофобов,проигрыш шведов,это случайность,проигрыш России это система,тут когда Голландцы вышли в финал ЧМ 2014 года, то все распинались,учитесь мол тупые рус,как нужно систему выстраивать,а тут Голландцы не вышли на два крупных турнира,так это опять случайность,вообще все там на западе это случайность,а что у нас это система,как то так,а по поводу Немецкой Лиги,если посмотреть матч Кельна,то от матчей НХЛ тоже мало,чем отличается,конечно не так близко,но все же
19:14 21 февраля
MAPKJIAP
Помнится сколько воплей было когда наши Словакам уступили.А тут момент похуже будет,да ещё шведов многие в чемпионы сватали.________ я тоже наших ругал, за то что по ходу матча не могут перестроиться и сделать игру в свою пользу, начали неовничать, далт словакам почувствовать игру.... А шведы реально затупили и подарили Канаде финал(((
19:13 21 февраля
ростовский свин
ярус73....я хоккея много смотрю -) просто,в том числе и нхл;поэтому вижу некоторые моменты .которые.человек смотрящий хоккей раз в 4 года на Ои .может просто не видеть и не понимать-)Никакой жути не нагоняю -канада есть канада,перед матчем фаворитами виделись финны -мне,но после 2 периодов не сомневался в победе канады -даже при 0-0,системно они сильнее наших,надежда на то что наши проявят свой талант в нападении и переиграют канадскую систему.финнам таланта не хватило...Ты же согласен . что по всем основным хоккейным моментам канадцы переиграли финнов легко и непринужденно,без сверусилий??? А это все таки финны .а не норвежцы....
19:11 21 февраля
ярус73
Помнится сколько воплей было когда наши Словакам уступили.А тут момент похуже будет,да ещё шведов многие в чемпионы сватали.
19:08 21 февраля
Джон....Сильвер
Дураки те, кто думают, что шведам до лампочки эта Олимпиада. Во-первых, если до лампочки - то не отыгрываются с 0:2 и 1:3 в третьем периоде. Во-вторых, на Олимпиаде-2002 в Солт-Лэйк сити в четвертьфинале шведы проиграли белорусам, так что прецедент уже был, а тогда и НХЛ участвовал. Явно шведы немцев недооценили, возможно и готовы к Олимпиаде не были хорошо без звезд НХЛ.
19:08 21 февраля
MAPKJIAP
У сборной РФ тоже хорошая организация на этой ОИ, как раз таки мастерства и опыта некоторым не хватает, чтобы не выпадать из это системы, например в матче с Норгами Прохоркин опять провалился, за что поплатился в 3 периоде... а матч финнов с кэнаками был абсолютно равный и не видно было за счет чего команды могу прибавить... Про гашего усптого я уже говорил, что он как и тротз в вашингтоне плохо управляет командой во время матча, не может психологически настроить или успокоить, не может придумать тактические ходы для перестроения команды в неудачно складывающимся матче... НО зато после себя он оставляет огромный резерв, во первых через сборную было пропущено более 100 игроков, которые получали разнообразный опыт игры в еврохоккей турах, чм, км, ои... также он подтянул многих тренеров в сборную Никитенко, Воробьева, Жамнова, которые побывали на всех крупных турнирах и в принципе, кто то может из них возглавить сборную в дальнейшем, плюс создана вторая сборная во главе с Браташом, налажена связь с молодежной сборной... так чтотплюсы есть и они очевидны
19:06 21 февраля
Упёртый русский
Оборотень. А в лыжах Устюгов убрал бы Крамера, Сундбю и нового астматика. Однозначно. Без шансов. И эстафеты бы были бы наши.
19:06 21 февраля
skua
Упёртый русский____ уровень немецкой лиги да, шведской нет. Копитар вчера сыгра 900ю игру в NHL. Ты бы о нем что-то слышал играл бы он в условнйо Швейцарии ? Игроки эволюционируют там. Да они уезжают талантами, но звездами становятся именно за океаном. Тот же Кучеров, кем он был в ЦСКА помнишь ?
19:06 21 февраля
Упёртый русский
kua Упёртый русский__ Просто уровень хоккея в Европе сильно вырос.Сборная Европы была в финале КМ, вообще то!___Стоп, ты же считаешь, что ты разбираешься в хоккее. Все люди со собрной европы играли практически всю жизнь в NHL, против лучих хоккеистов мира. Они такими стали именно там. Привезли бы сборнуе европу составленную из игроков европейских лиг, я бы на них посмотрел на КМ. Результат был бы другой_____________ Ну ты и чудак... Как бы Драйз и Копитар попали в НХЛ, если бы уровень европейских лиг не вырос? Где бы они выросли до такого уровня? А в этой сборной никого из НХЛ не было. И победили на морально волевых сборную шведских лиг и КХЛ. Тебе не ясно, что уровень немецкой лиги вырос после этого?
19:03 21 февраля