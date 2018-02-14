Россия приехала на ледовую арену, где сыграет против Словакии. Видео

Сборная России прибыла на ледовую арену в городе Каннын, где в 15:10 по московскому времени начнется матч группового турнира Олимпиады-2018 против сборной Словакии.
До первой игры нашей команды на Олимпиаде осталось не так много времени. Хоккеисты уже прибыли на ледовую арену в городе Каннын, где в 15:10 мск начнется матч против сборной Словакии– Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Прямой эфир:
📺 Россия 1
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"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Словакия – Россия
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