14:09 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россия приехала на ледовую арену, где сыграет против Словакии. Видео

Сборная России прибыла на ледовую арену в городе Каннын, где в 15:10 по московскому времени начнется матч группового турнира Олимпиады-2018 против сборной Словакии.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Словакия – Россия

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