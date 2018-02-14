Россия приехала на ледовую арену, где сыграет против Словакии. Видео

До первой игры нашей команды на Олимпиаде осталось не так много времени. Хоккеисты уже прибыли на ледовую арену в городе Каннын, где в 15:10 мск начнется матч против сборной Словакии



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