10:53 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Почему MVP Олимпиады выбрали Ковальчука, а не Гусева. Объясняем

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Российский форвард Илья Ковальчук был назван директоратом Олимпиады самым ценным хоккеистом турнира. Это решение может удивить: он набрал в Пхенчхане 7 (5+2) очков, Никита Гусев - 12 (4+8), а Кирилл Капризов - 9 (5+4), при этом в финале Ковальчук остался без баллов за результативность, а двое более молодых форвардов поучаствовали во всех голевых атаках команды Знарка.

Однако стоит не забывать, что голосование в этой номинации происходит после окончания второго периода в финале: к тому моменту Гусев и Капризов отметились одним очком - их основные подвиги случились позже. Так что, по-видимому, время голосования и стало причиной, по которой выбор был сделан в пользу Ковальчука. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Трансляция матча Россия - Германия

 
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КОММЕНТАРИИ (18)
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bvp

Вот почему так происходит в жизни??? Гусевы олимпиады выигрывают, а награды получают Ковальчуки.

16:35

zema1905

Кто выбирал просто не стали запариваться ,лучшим назвали кого знали по фамилии.

16:10

tank777

Если бы не победили, виноватым считали бы Ковальчука...разве нет? Поэтому он точно заслужил, может и не по финальной игре, но вся ответственность лежала на нем и на тренере.

15:09

karwin

Однозначно, Гусев!

15:01

devoted

Коуч07, если не в очках дело, МВП должен быть Дацюк, который делал абсолютно все на площадке. Ну и если сомневаетесь еще, посмотрите его показатель полезности.

14:05

Коуч07

Не в очках дело, Ковальчук был действительно хорош!

13:49

devoted

Да всем понятно, что МВП из него никакой...

13:18

Наш

Гусев - ГЕРОЙ РОССИИ! Ковальчук даже в тройку лучших игроков своей команды не попадает.Дацюк хорош,но он не забил на турнире ни одной шайбы,а Гусев просто СПАС команду,забил два гола и отдал две прямых голевых передачи,отметившись во ВСЕХ шайбах в решающей игре!!! Другой ГЕРОЙ-Капризов,золотой гол в финале овертайма - это ПОДВИГ и ИСТОРИЯ нашего хоккея!!!

13:18

yspesh4

2 гола Словении, 2 гола америкосам, которые полезли отыгрываться + 1 в п.в. + постоянные потери. Какой МВП? Ладно бы в финале в овере забил... За заслуги? Так у нас есть капитан Дацюк, который финал вытащил и заслуг у него поболее будет. После 2-ого периода его выбрали. А до этого, что он сделал? В общем, шел бы ты Илюша лесом обратно в Сокольники.

12:35

maks55555

Это говорит о том, что такие голосования бред!

12:30

fanat10

Пав лучший и как всегда самый скромный

12:08

sgg42

Игрок из свинарника- это пожизненный диагноз, но и гарантия "успешности". Поэтому комбаровы, ковальчуки, промесы всегда будут плавать на верху.

12:05

novic

А чем отметился Ковальчук после второго периода? Невнятной атакой?

12:01

nefanat

пусть голосуют по-новой. Это чудовищная несправедливостть!

11:48

fifa_guru

ну например в матче с Чехией вклад Гусева тоже был больше, чем удаления Кови и его гол в пустые. так что неубедительна версия

11:40

LLL71

Вообще всю игру в финале сделала тройка Дацука. Логично, что MVP должен был получать кто-то из этой тройки.

11:20

Кaраcик

Лдано, на кубке Гагарина Гусев лучший будет...

11:17

.BattleFish.

Паша все четко объяснил, а то у людей на сайте истерика!))) Про Дацюка и тройной золотой клуб даже забыли!)))

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