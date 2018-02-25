Почему MVP Олимпиады выбрали Ковальчука, а не Гусева. Объясняем

Российский форвард Илья Ковальчук был назван директоратом Олимпиады самым ценным хоккеистом турнира. Это решение может удивить: он набрал в Пхенчхане 7 (5+2) очков, Никита Гусев - 12 (4+8), а Кирилл Капризов - 9 (5+4), при этом в финале Ковальчук остался без баллов за результативность, а двое более молодых форвардов поучаствовали во всех голевых атаках команды Знарка.
Однако стоит не забывать, что голосование в этой номинации происходит после окончания второго периода в финале: к тому моменту Гусев и Капризов отметились одним очком - их основные подвиги случились позже. Так что, по-видимому, время голосования и стало причиной, по которой выбор был сделан в пользу Ковальчука. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
bvp
Вот почему так происходит в жизни??? Гусевы олимпиады выигрывают, а награды получают Ковальчуки.
16:35
zema1905
Кто выбирал просто не стали запариваться ,лучшим назвали кого знали по фамилии.
16:10
tank777
Если бы не победили, виноватым считали бы Ковальчука...разве нет? Поэтому он точно заслужил, может и не по финальной игре, но вся ответственность лежала на нем и на тренере.
15:09
karwin
Однозначно, Гусев!
15:01
devoted
Коуч07, если не в очках дело, МВП должен быть Дацюк, который делал абсолютно все на площадке. Ну и если сомневаетесь еще, посмотрите его показатель полезности.
14:05
Коуч07
Не в очках дело, Ковальчук был действительно хорош!
13:49
devoted
Да всем понятно, что МВП из него никакой...
13:18
Наш
Гусев - ГЕРОЙ РОССИИ! Ковальчук даже в тройку лучших игроков своей команды не попадает.Дацюк хорош,но он не забил на турнире ни одной шайбы,а Гусев просто СПАС команду,забил два гола и отдал две прямых голевых передачи,отметившись во ВСЕХ шайбах в решающей игре!!! Другой ГЕРОЙ-Капризов,золотой гол в финале овертайма - это ПОДВИГ и ИСТОРИЯ нашего хоккея!!!
13:18
yspesh4
2 гола Словении, 2 гола америкосам, которые полезли отыгрываться + 1 в п.в. + постоянные потери. Какой МВП? Ладно бы в финале в овере забил... За заслуги? Так у нас есть капитан Дацюк, который финал вытащил и заслуг у него поболее будет. После 2-ого периода его выбрали. А до этого, что он сделал? В общем, шел бы ты Илюша лесом обратно в Сокольники.
12:35
maks55555
Это говорит о том, что такие голосования бред!
12:30
fanat10
Пав лучший и как всегда самый скромный
12:08
sgg42
Игрок из свинарника- это пожизненный диагноз, но и гарантия "успешности". Поэтому комбаровы, ковальчуки, промесы всегда будут плавать на верху.
12:05
novic
А чем отметился Ковальчук после второго периода? Невнятной атакой?
12:01
nefanat
пусть голосуют по-новой. Это чудовищная несправедливостть!
11:48
fifa_guru
ну например в матче с Чехией вклад Гусева тоже был больше, чем удаления Кови и его гол в пустые. так что неубедительна версия
11:40
LLL71
Вообще всю игру в финале сделала тройка Дацука. Логично, что MVP должен был получать кто-то из этой тройки.
11:20
Кaраcик
Лдано, на кубке Гагарина Гусев лучший будет...
11:17
.BattleFish.
Паша все четко объяснил, а то у людей на сайте истерика!))) Про Дацюка и тройной золотой клуб даже забыли!)))
11:00