Почему MVP Олимпиады выбрали Ковальчука, а не Гусева. Объясняем

Российский форвард Илья Ковальчук был назван директоратом Олимпиады самым ценным хоккеистом турнира. Это решение может удивить: он набрал в Пхенчхане 7 (5+2) очков, Никита Гусев - 12 (4+8), а Кирилл Капризов - 9 (5+4), при этом в финале Ковальчук остался без баллов за результативность, а двое более молодых форвардов поучаствовали во всех голевых атаках команды Знарка.

Однако стоит не забывать, что голосование в этой номинации происходит после окончания второго периода в финале: к тому моменту Гусев и Капризов отметились одним очком - их основные подвиги случились позже. Так что, по-видимому, время голосования и стало причиной, по которой выбор был сделан в пользу Ковальчука. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)