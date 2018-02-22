Почему чехи не имели права запрещать съемку тренировки хоккейной сборной. Объясняем

Как стало известно "СЭ", перед стартом олимпийского хоккейного турнира на директорате соревнований пресс-службам сборных была дана установка, что все тренировки должны быть полностью открыты для любых аккредитованных СМИ. Никаких ограничений на съемку для телевизионных бригад, вне зависимости от того, какую страну представляет журналист, быть не может.

Поэтому сегодняшний инцидент на тренировке сборной Чехии, когда пресс-атташе этой команды хватал руками камеры российских телевизионщиков и закрывал объективы, можно назвать нарушением правил МОК.

Полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия – Россия состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео