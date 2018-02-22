Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео

Представитель сборной Чехии по хоккею запретил российским телевизионщикам снимать тренировку команды. При этом чехи продолжают снимать как ни в чем ни бывало. Пресс-атташе закрывал камеры и хватал руками объектив. При этом пояснение было следующим: по правилам ИИХФ сборные могут принимать решение, кому разрешать снимать, а кому нет.

Пояснения пресс-атташе команды Зденека Зикмунда:

– Мы хотим, чтобы снимали только свои, – сказал Зикмунд. – Нельзя снимать никому, кроме чешской камеры. Это решение тренеров, связано с тем, чтобы не раскрывать секреты. Это наша тренировка на территории Кореи. Спросите у директората. Если скажут, что мы ошиблись, мы извинимся. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, что полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия - Россия состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

В распоряжении "СЭ" появилось видео, где сотрудник сборной Чехии толкает российского оператора, который чуть не упал с трибуны.

ЧЕХИ НЕ ИМЕЛИ ПРАВА ЗАПРЕЩАТЬ СЪЕМКУ. РЕГАЛМЕНТ

Как стало известно "СЭ", перед стартом олимпийского хоккейного турнира на директорате соревнований пресс-службам сборных была дана установка, что все тренировки должны быть полностью открыты для любых аккредитованных СМИ. Никаких ограничений на съемку для телевизионных бригад, вне зависимости от того, какую страну представляет журналист, быть не может.

Поэтому сегодняшний инцидент на тренировке сборной Чехии, когда пресс-атташе этой команды хватал руками камеры российских телевизионщиков и закрывал объективы, можно назвать нарушением правил МОК.

РЕАКЦИЯ СБОРНОЙ ЧЕХИИ

Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек в интервью "СЭ" в Чешском доме перед премьерой фильма, посвященного победе чехов на Играх в Нагано 20 лет назад, прокомментировал удаление российских камер с сегодняшней тренировки его команды: "Пусть русские читают регламент. Тогда они поймут, что мы имели на это право" (Игорь РАБИНЕР).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИИ ПРЕДЛАГАЛ ДЕНЬГИ?

Менеджер сборной Чехии Ян Черны отметил, что представитель России предлагал ему 100 евро, чтобы команда сыграла в полуфинале Олимпиады в красной форме.

Отмечается, что чехи, как номинальные хозяева матча, могли выбрать цвет своей формы. Однако россияне пытались повлиять на соперника и выбрать для себя красную форму.

– Сегодня утром я сидел рядом с представителем России, он предложил нашей команде сыграть в белой форме, чтобы им досталась красная. За 100 евро, – приводит Hokej.cz слова Черны. – Серьезно, он написал это цифрами передо мной. Я спросил: это кризис в России или что?

РЕАКЦИЯ ЧЕШСКИХ СМИ

Чешское интернет-издание Sport.cz отреагировало на скандал во время тренировки национальной команды по хоккею на Олимпиаде.

Издание Sport.cz назвало эту ситуацию "русским шпионажем". При этом отмечается, что представители российской стороны могут присутствовать на тренировке, а вот ее запись считается уже шпионажем.

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