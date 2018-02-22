Скандал: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать тренировку. Видео

Представитель сборной Чехии по хоккею запретил российским телевизионщикам снимать тренировку команды. При этом чехи продолжают снимать как ни в чем ни бывало. Пресс-атташе закрывал камеры и хватал руками объектив. При этом пояснение было следующим: по правилам ИИХФ сборные могут принимать решение, кому разрешать снимать, а кому нет.
Пояснения пресс-атташе команды Зденека Зикмунда:
– Мы хотим, чтобы снимали только свои, – сказал Зикмунд. – Нельзя снимать никому, кроме чешской камеры. Это решение тренеров, связано с тем, чтобы не раскрывать секреты. Это наша тренировка на территории Кореи. Спросите у директората. Если скажут, что мы ошиблись, мы извинимся. (Дмитрий СИМОНОВ)
Напомним, что полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия - Россия состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
В распоряжении "СЭ" появилось видео, где сотрудник сборной Чехии толкает российского оператора, который чуть не упал с трибуны.
ЧЕХИ НЕ ИМЕЛИ ПРАВА ЗАПРЕЩАТЬ СЪЕМКУ. РЕГАЛМЕНТ
Как стало известно "СЭ", перед стартом олимпийского хоккейного турнира на директорате соревнований пресс-службам сборных была дана установка, что все тренировки должны быть полностью открыты для любых аккредитованных СМИ. Никаких ограничений на съемку для телевизионных бригад, вне зависимости от того, какую страну представляет журналист, быть не может.
Поэтому сегодняшний инцидент на тренировке сборной Чехии, когда пресс-атташе этой команды хватал руками камеры российских телевизионщиков и закрывал объективы, можно назвать нарушением правил МОК.
РЕАКЦИЯ СБОРНОЙ ЧЕХИИ
Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек в интервью "СЭ" в Чешском доме перед премьерой фильма, посвященного победе чехов на Играх в Нагано 20 лет назад, прокомментировал удаление российских камер с сегодняшней тренировки его команды: "Пусть русские читают регламент. Тогда они поймут, что мы имели на это право" (Игорь РАБИНЕР).
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИИ ПРЕДЛАГАЛ ДЕНЬГИ?
Менеджер сборной Чехии Ян Черны отметил, что представитель России предлагал ему 100 евро, чтобы команда сыграла в полуфинале Олимпиады в красной форме.
Отмечается, что чехи, как номинальные хозяева матча, могли выбрать цвет своей формы. Однако россияне пытались повлиять на соперника и выбрать для себя красную форму.
– Сегодня утром я сидел рядом с представителем России, он предложил нашей команде сыграть в белой форме, чтобы им досталась красная. За 100 евро, – приводит Hokej.cz слова Черны. – Серьезно, он написал это цифрами передо мной. Я спросил: это кризис в России или что?
РЕАКЦИЯ ЧЕШСКИХ СМИ
Чешское интернет-издание Sport.cz отреагировало на скандал во время тренировки национальной команды по хоккею на Олимпиаде.
Издание Sport.cz назвало эту ситуацию "русским шпионажем". При этом отмечается, что представители российской стороны могут присутствовать на тренировке, а вот ее запись считается уже шпионажем.
RobertH
Ну завтра все секреты и посмотрим.А после того,как послезавтра чехи уедут пить пиво домой,то по логике событий начнется ещё какая-нибудь вонь про то,что русские натирали клюшки запрещенным сортом перца и у чехов слезились глазки...Ну что интересно-начали они все красиво петь,-типа очищаем спорт мировой от скверны,которая живет только в России,а заканчивают на уровне склочных баб из матросского борделя.Скоро ещё и девченкам-фигуристкам что-нибудь нагадят...Фу!
13:43
BeeBop
До сих пор уверен в том, что нам не нужно было ехать на ОИ и КХЛ запретить отпускать игроков, в том числе чехов...Хоть КХЛ и коммерческая структура, но большинство команд частично или полностью на попечении у государства, поэтому никаких проблем бы не было...Вот тогда чехов даже за деньги никто снимать и не подумал...
13:41
Subulcus
И до чехов быдлизм дошёл..... Сами себя позорят
12:57
zub_ovechkina
ержан_Если Вам прямо говорят, что снимать нельзя по правилам Олимпиады/// перед ОИ было принято коллегиальное решение разрешающее производить съёмку всем аккредитованным СМИ. Чехи поступили как быдло.
12:51
bezik
Что за балбесы комментируют? по правилам на ОИ всегда можно снимать. Не хотите, чтобы снимали, тренируйтесь в Японии.
12:33
fireman32
Скандал,как я понимаю,в том,что наши пытались снимать то,что снимать запрещено?
12:23
корс
rusfed 2.0 ... Боюсь, что теперь обидятся и уедут из Кореи === Кто? Чехи? Корейцы? Или ВАДа с МОКом?
12:23
dinamobr
Лучше бы упал. Может ударился бы и умнее стал сам. Заголовок уберите, не позорьтесь. Скандал...
12:19
rusfed 2.0
Боюсь, что теперь обидятся и уедут из Кореи
12:14
ержан
Добрый день! Если Вам прямо говорят, что снимать нельзя по правилам Олимпиады, то этому надо подчиняться, а не продолжать снимать. Продолжая снимать, российский оператор сам становится нарушителем установленного порядк. И к нему можно и нужно применять насилие, так как он слов не понимает. Этот съёмка натуральная бытовая демонстрация логики варваров, когда справедливое насилие зрителям пытаются выдать за оскорблённую невинность. Дурачье это хамство распространяет.
12:09
Мнух
А в чем скандал то?! Кто кого толкал? Уже ниже уровня Лайфа....
12:07
Ded vsegda odet
Camry163, вот ты времена помнишь. Меня тогда и в проекте не было.
12:06
Jearom
а на телефон можно?
12:05
Camry163
Вот когда на ЧМ-66 по футболу северокорейцы тренировку снимать нам запретили, вот это да, история. Наши переоделись в работников стадиона и снимали скрытой камерой из под плаща. Правда, крышечку с объектива как Никулин снять забыли. Вот там история. А тут чего. Фигня какая-то.
11:58
novic
В чём скандал? На ровном месте придумали проблему. А, если, наши запретят снимать,тоже будет скандал? Смесь глупости с ура-патриотизмом.
11:55
konklop
Так работа журналиста и есть в том, чтобы довести проблему, ее причины и пути решения до читателей. Кто прав-то, Дмитрий Симонов? Наши корреспонденты или пресс-аташе чехов? Приведите ссылки на нормы, которые, по Вашему мнению, нарушают чехи.
11:53
Ded vsegda odet
выйдут на площадку Чехи и Россия. Чехи: нас тьма. Россия - анас рать!
11:48
Ded vsegda odet
ну сравнили , хоккейную сборную чехии и наших фигуристок)) Вот мужиков наших пусть проверят. Уже 5 литров мочи заготовили и чемодан г..))
11:46
ShellSPb
А на допинг не хотят проверить чехов во время тренировки или только нашими фигуристками так могут издеваться?
11:41
bookmake
логично вообще то, если чехи не снимают тренировки рф, то пинка им...
11:35
Ded vsegda odet
скандал, сенсация. .... высосанная из пальца.
11:34
Ded vsegda odet
значит проиграют.
11:33
tern.see
надо завтра жёстко наказывать. Кто-нибудь помнит, как на олимпиаде в саппоро, наши взяли их 8:1 и потом дали им по мозгам на банкете,- особенно скотине недоманскому!?
11:33
matvey2000
скандал это когда запрещают то, что разрешено... а когда запрещают то, что имеют право запретить это личные проблемы снимающих... перестаньте выдавать свои личные обиды за вселенское событие...
11:32
Czechplayer
Ой-ой-ой, запретили снимать тренировку!!! Караул! Это не скандал, это скандалище! Где там швейцарские юристы для срочного иска в CAS. Если серьезно, господа журналисты, то зачем самим выставлять свою ущербность? Как же так, сегодня еще ни одного скандала не придумали, надо исправить недоразумение.
11:28
inspire
а нахрена тренировку сб.Чехии снимает еще кто то кроме чехов? кому это надо?
11:22
корс
да какие могут быть там секреты, мельдоний жрут!
11:17