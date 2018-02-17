Павел Колобков: "Выход российских хоккеисток в полуфинал Олимпиады - это историческое событие"

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал выход женской сборной России в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 плодом внимания к команде со стороны ФХР. В 1/4 финала россиянки обыграли Швейцарию (6:2).

- Российские хоккеистки, несмотря на все трудности, впервые в истории пробились в полуфинал Олимпийских игр, уже улучшив результат Игр в Сочи, - цитирует ТАСС Колобкова. - Я считаю, что это историческое событие, ставшее результатом максимального внимания к женскому хоккею в Федерации хоккея России. И национальная, и молодежная сборные работают по стандартам мужских команд, и это приносит свои плоды - женская молодежка на чемпионате мира в Дмитрове впервые в истории обыграла команду Канады, хотя в недавнем прошлом не могла соперничать с ней на равных.

Несмотря на потерю ведущих игроков, имевших опыт выступления на предыдущей Олимпиаде, благодаря выстроенной системе игры наша команда сумела победить сильную швейцарскую сборную, которая четыре года назад преградила ей дорогу в полуфинал Олимпиады в Сочи.

Напомним, на Играх-2014 в Сочи россиянки проиграли швейцарской команде в 1/4 финала, а по итогам утешительного плей-офф заняли шестое место. В 2017 году МОК аннулировал этот результат из-за нарушений антидопинговых правил российскими хоккеистами. CAS полностью оправдал Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Татьяну Бурину, Анну Щукину и Екатерину Смоленцеву. Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок по решению спортивного арбитража были наказаны пропуском Олимпиады-2018.

В полуфинале Россия сыграет с Канадой. Матч состоится 19 февраля. Начало игры - 15.10 по московскому времени.