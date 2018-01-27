Павел Дацюк: "Ситуация такая, что чувство тревоги не оставляет"

Нападающий олимпийской хоккейной сборной Павел Дацюк в разговоре с журналистами поделился мнением о неприглашении в Пхенчхан лидеров нашего спорта и угрозе неучастия в Олимпийских играх-2018.

– Было ли тревожно, когда убирали спортсменов из других видов?

– Это очень неприятный момент. Мы переживали за них, что будет дальше – поедем мы или нет. Ситуация такая, что чувство тревоги совсем не оставляет.

– Были разговоры, что выступавшие в Сочи спортсмены не поедут. Вы знали, что вам придет приглашение из МОК?

– Окончательного решения нужно было ждать. Это мы и делали.

– Можно быть довольным таким решением?

– Относительно.

– Насколько серьезна потеря Плотникова, Белова, Ничушкина, Науменкова и Береглазова?

– Очень хорошие игроки, достойные попасть в олимпийскую сборную. Но ситуация сложилась таким образом.

– Плотников – в шоке?

– Любой в такой ситуации пребывал бы не в хорошем настроении, когда ты долгое время идешь к своей мечте. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)