Павел Дацюк: "Ситуация такая, что чувство тревоги не оставляет"

Нападающий олимпийской хоккейной сборной Павел Дацюк в разговоре с журналистами поделился мнением о неприглашении в Пхенчхан лидеров нашего спорта и угрозе неучастия в Олимпийских играх-2018.
– Было ли тревожно, когда убирали спортсменов из других видов?
– Это очень неприятный момент. Мы переживали за них, что будет дальше – поедем мы или нет. Ситуация такая, что чувство тревоги совсем не оставляет.
– Были разговоры, что выступавшие в Сочи спортсмены не поедут. Вы знали, что вам придет приглашение из МОК?
– Окончательного решения нужно было ждать. Это мы и делали.
– Можно быть довольным таким решением?
– Относительно.
– Насколько серьезна потеря Плотникова, Белова, Ничушкина, Науменкова и Береглазова?
– Очень хорошие игроки, достойные попасть в олимпийскую сборную. Но ситуация сложилась таким образом.
– Плотников – в шоке?
– Любой в такой ситуации пребывал бы не в хорошем настроении, когда ты долгое время идешь к своей мечте. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
- Павел Дацюк
- Антон Белов (хоккей)
- Михаил Науменков
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Алексей Береглазов