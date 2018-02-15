Павел Буре: "Я не буду критиковать сборную. Наоборот, буду поддерживать, чего и всем желаю"

Лучший нападающий и снайпер Олимпиады в Нагано Павел Буре отметил, что у сборной России в матче со Словакией (2:3) в первом туре группового турнира Олипийских игр-2018 не работало большинство. Буре также добавил, что не собирается критиковать россиян.

– Я думаю, ребята знают, что делать и как настраиваться на следующие матчи, – сказал Буре. – Они все профессионалы, все – замечательные игроки. К сожалению, в прошедшей встрече у нас не работало большинство. Были и ненужные удаления, как например дважды подряд – за выброс шайбы. Матч по содержанию был абсолютно нормальным. Большую часть игры мы атаковали, так что у нас есть еще большой запас. Конечно, ничего страшного не случилось. Думаю, сказалось волнение в первой игре. Все-таки на команде был огромный груз ответственности, так как нас многие называют фаворитами.

– Команда две недели готовилась к старту, у словаков такого времени на подготовку не было.

– В сборной действительно были созданы супер условия для подготовки, и это остается нашим плюсом. Понятно, что мы намного сильнее, чем словаки. Спорт как раз и интересен тем, что он непредсказуем. Даже у сильных команд случаются осечки. Наша команда действительно хорошо готова. Конечно, после поражения немало критики. Но я, например, критиковать не буду. Наоборот, буду поддерживать наших ребят. Чего и всем желаю.

То, что сейчас много критики – это человеческий фактор. Есть, к сожалению, такие люди, готовые критиковать человека, если тот лишь раз оступился. На мой взгляд, так делать неправильно. Нужно всегда поддерживать людей.

– Почему после двух голов игра пошла не по нашему сценарию?

– В хоккее часто бывают такие игры, когда более сильная команда много атакует, а другая – прижимается к своим воротам и играет на контратаках. К сожалению, после двух быстрых шайб пропустили два гола. А потом, бывает так, что ты хочешь сделать все наверняка, сыграть как можно лучше, но у тебя начинает не получаться. У нас было много моментов, мы хорошо атаковали. Сейчас нужно просто сделать выводы. В сборной опытный тренерский штаб, есть информация, которую предоставляют аналитики. Так что уверен, тренеры во всем разберутся.

– С точки зрения вашего опыта, сколько времени нужно игроку, чтобы адаптироваться на Олимпиаде?

– Во-первых, в сборной есть опытные ребята, за спиной которых есть участие в Играх. А у кого-то их целых пять. Уверен, наши лидеры объяснят команде, что нужно выходить на каждую игру настроенным и делать все возможное для победы, и не важно при этом, против кого ты играешь. Я не увидел в нашей команде шапкозакидательских настроений. Думаю, они просто не справились с волнением. Еще раз повторюсь, ничего страшного не случилось. Надо двигаться вперед и готовиться к следующей игре. Я думаю уже сейчас руководство команды, тренерский штаб сделали все, чтобы игроки забыли эту игру и вышли полностью готовыми к следующей. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь