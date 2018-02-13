Надежда Морозова: "Можем взять медаль на Олимпиаде"

Вратарь женской сборной России по хоккею Надежда Морозова надеется, что команда сделает выводы после поражения со счетом 0:5 от сборной США на Олимпиаде в Пхенчхане. По ее словам, россиянки еще могут претендовать на высокие места.

– Не могли подсобраться, – отметила Морозова. – Потом удалось, и нормально закончили, несмотря на пропущенный мной гол. Из хороших моментов будем делать хорошие выводы, из плохих – исправлять ошибки.

– Хотели сегодня выйти на лед?

– Дело второго вратаря – в любую минуту.

– Что нужно подтягивать у нашей сборной?

– Голы. (Смеется). Моменты надо реализовывать, и это наша проблема. Надеюсь, дальше все пойдет нормально.

– Реально ли бронзу отсюда увезти?

– Конечно, нет ничего нереально, даже другие медали. Желание бешенное, где-то не получается, не фартит, будем стараться.

– После 0:10 желание не убудет?

– Нет, нельзя на этом зацикливаться.

– Кого зал больше поддерживал?

– Было много американских болельщиков, но и наших было хорошо слышно.

– У вас к себе есть вопросы?

– Они остаются, даже когда я играю на ноль. (Юрий ГОЛЫШАК)

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