Надежда Морозова: "4 тысячи болельщиков на матче с Канадой? Мы не обращаем внимания, кто был. Просто выходим и играем в свою игру"

Вратарь хоккейной сборной России Надежда Морозова, двоюродная сестра капитана золотых российских сборных на чемпионатах мира в Квебеке и Берне и капитана олимпийской сборной России в Ванкувере-2010 Алексея Морозова, после поражения от Канады (0:5) сказала, что не обращала внимания на количество болельщиков, пришедших на игру. Голкипер также отметила, что двоюродный брат перед началом Олимпиады-2018 в Пхенчхане пожелал ей удачи.

– В России вам редко приходится играть при такой аудитории – почти 4 тысячи человек. Это не было проблемой?

– Какая разница, кто на трибунах сидит? Мы не обращаем внимания, сколько человек пришло, кто был. Просто выходим и играем в свою игру.

– Ваш двоюродный брат что-то рассказывал про Олимпиады?

– Разговаривали с ним. Пожелал удачи, сказал, что будет за нас болеть.

– Бывало, что он вам бросал?

– Нет. Потому что, когда он играл в Питтсбурге, я была в Москве. А когда он вернулся в Москву, я уехала играть в Красноярск. У нас не получалось вместе состыковываться на тренировках.

– Сейчас тоже не получается?

– Нет. Я занимаюсь учебой, а у него свои дела.

– Как Алексей отнесся к тому, что вы занялись хоккеем?

– Был рад, как и его старший брат Валентин. Болеют за меня, поддерживают, следят. (Игорь РАБИНЕР)