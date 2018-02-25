Илья Ковальчук: "Я с 5 лет шел к золоту на Олимпиаде - посвящаю медаль отцу"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук подвел итоги финального матча олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная России переиграла Германию (4:3 ОТ) и завоевала золотые медали. Он подчеркнул, что победа имеет особое значение для него и команды.

– Для нас это золото очень многое значит. Мы не выигрывали олимпийское золото с 92 года. Это была наша игра, это была моя мечта с тех пор, как я начал игровую карьеру.

– Что вы чувствовали, когда играл гимн после матча?

– Чувствовал себя хорошо, мы сделали все для победы и выигрывали – это здорово! Сколько вы ни говорили, что это будет просто и что это второстепенный турнир, думаю, эта игра многое поставила на свои места. И доказала, что это Олимпиада, что это эмоции, и неважно против кого ты играешь в финале. Это огромная ответственность. Многие ребята у нас вообще первый раз на Играх были, тем более принимали участие в таком матче. В том числе и я. Хорошо, что нашли моменты, чтобы сравнять счет. Гусь сегодня просто все всяких похвал!

– Что думали о том, что в концовке у России меньшинство, снимают вратаря? Многие уже похоронили команду.

– Мы себя не хоронили, искали момент. Здорово, что тренера выбрали правильных ребят на лед – вышел Гусь и забил гол.

– Пять Олимпиад вы шли к этому.

– Это действительно много. Я шел с 5 лет к этому, с момента, когда начал заниматься хоккеем. Это была мечта моего отца, моя мечта. Поэтому это очень дорогая медаль для меня.

– Папе посвящаете?

– Однозначно. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия - Германия