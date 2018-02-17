Илья Ковальчук: "Американцы играли грязно? Нет, ничего необычного"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0) отметил, что американская команда играла так, как от нее и ождали.

- Американцы сегодня играли очень грязно.

- Почему? Ничего необычного. Они играли также, как и всегда - в тело. Ничего страшного, мы были к этому готовы и сами им спуску не давали. Игры против североамериканских сборных всегда имеют особый подтекст. Но никакой злости по отношению к ним нет. Это же эмоции, обычное дело для спорта. После Сочи американское телевидение не переставало крутить моменты с буллитами Оши. Надеюсь, что теперь вы их замените.

- Что означал ваш жест после первой шайбы?

- Это просто эмоции. Вы же меня знаете. Я - эмоциональный парень на льду.

- Вы второй матч выходите в тройке с Калининым и Андроновым.

- Сплюну три раза. Но пока игра идет у всей команды, то ничего менять не надо.

- Как оцените игру Прохоркина?

- Коля - молодец, здорово сыграл сегодня. Дай Бог, что это только начало. С его потенциалом он может действовать на высоком уровне постоянно. И тренеры, и все ребята на это надеются. Прохоркин показал, что способен играть в таких турнирах. Дважды забил, особенно хорошо показал себя во втором голе.

- Насколько важно для сборной России выйти в четвертьфинал напрямую?

- Очень важно. Проводить еще один матч в независимости от уровня соперника означает дополнительную трату сил и энергии. Здорово, что у нас будет еще один выходной. (Юрий ГОЛЫШАК)

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь