Илья Каблуков: "Забросить 16 шайб американцам? Об этом и речи быть не может"

Нападающий сборной России Илья Каблуков после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды Словении (8:2) отметил, что рассчитывает снова попасть в состав.

- Чувствую радость, эйфорию. Ноги сами бежали. Хотелось сыграть на 0 после выхода Сорокина, чтобы он почувствовал уверенность, но немного подвели.

- Чего ждать от американцев, которые проиграли Словении? Забросим им 16?

- Да нет конечно! Об этом даже речи не может быть. Вы сами видите, на этом турнире нет слабых команд. Каждый может обыграть каждого. Любой соперник способен преподнести сюрприз. Двигаемся пошагово. На каждый матч настраиваемся, сейчас вот поговорим в раздевалке, сделаем выводы.

- У вас нет уверенности, что снова попадете в состав?

- Почему нет? Состав называют утром. У нас есть запасные и каждый раз есть ротация в составе.

- У вас есть ощущение, что заслужили?

- Давайте у тренеров спросим! (Дмитрий СИМОНОВ)

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь