Джо Сакик: "Отсутствие игроков КХЛ на Олимпиаде-2018 станет большим ударом для турнира"

Генеральный менеджер и вице-президент "Колорадо" Джо Сакик уверен, что отсутствие игроков КХЛ на Олимпийских играх 2018 года станет большим ударом для турнира. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

– Это будет большим ударом для Олимпиады, учитывая, что на турнир не поедут и игроки из НХЛ, – приводит ТАСС слова Сакика. – Для каждого спортсмена важно попасть на Олимпийские игры, это тяжело для самих хоккеистов.

Напомним, что в апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира.