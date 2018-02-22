Доминик Гашек: "Чехи хотят доказать: мы ничуть не хуже, а даже лучше Канады или России"

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек в интервью "СЭ" заявил, что в сборной Чехии действительно очень серьезно относятся к полуфинальному матчу Олимпиады-2018 против России. Гашек отметил, что чешская команда хочет доказать, что она не хуже российской.

– Мне странно это видеть, но в вашей родной Чехии к полуфиналу с Россией относятся как к войне. Настоящей войне. В России отношение немного другое.

– Вы же должны понимать, что хоккей – национальный вид спорта в Чехии. А Олимпиада, причем это и для России справедливо сказать, – очень важный турнир. Вы поймите: наши болельщики – больше чем болельщики. Я не готов сказать, что в России не так, но в Чехии хоккей – почти как в Канаде. И когда Чехия играет против Канады или России – это всегда война. Просто потому, что мы хотим доказать: мы ничуть не хуже, а даже лучше той же Канады или России. Или кого-то еще. Я бы не сказал, что у война именно с Россией. Хотя с Россией у нас всегда война. Но плей-офф – это в принципе война. Что на Олимпиаде, что на чемпионате мира. Это важно для нашей страны.

"С Россией у нас всегда война". Суперэксклюзив "СЭ" – интервью Доминика Гашека