Анна Шохина: "Ковальчук пожелал удачи, но я по-прежнему считаю, что Илья не прав"

Российская хоккеистка Анна Шохина в интервью "Известиям" отметила, что надеется на завоевание медалей Олимпиады-2018 и мужской, и женской сборными России. По ее словам, тогда будет возможность обсудить с Ильей Ковальчуком его слова о женском хоккее.

– Перед полуфиналом вы посетили тренировку мужской хоккейной сборной…

– Да нет, у нас просто раздевалка была рядом (смеется). Особо пообщаться не получилось. Мимо прошел Илья Ковальчук, сказал: "Удачи вам, девчонки!"

– Вы жестко отреагировали на его высказывание, что в женском хоккее "всё не как у людей". Успели это обсудить?

– Нет, пока не было времени — ни у него, ни у меня. Надеюсь, и они, и мы выиграем медали. Тогда будет повод отпраздновать и поговорить. Я по-прежнему считаю, что Илья не прав. Но пока забудем об этом и пожелаем друг другу удачи.

– От выигрыша олимпийской медали зависит будущее женского хоккея в России?

– Конечно. Думаю, на нас обратят больше внимания. Станет больше болельщиков. Возможно, в регионах активнее будут развивать женский хоккей, и у нас в ЖХЛ будет больше команд. Может быть, даже зарплаты побольше станут (улыбается). Победа в этом матче может перевернуть женский хоккей в нашей стране.

Напомним, сегодня женская сборная России проведет матч за 3-е место против Финляндии. Мужская команда сыграет с Норвегией в четвертьфинале Олимпиады-2018.