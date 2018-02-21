Анна Шохина: "Ковальчук пожелал удачи, но я по-прежнему считаю, что Илья не прав"

Российская хоккеистка Анна Шохина в интервью "Известиям" отметила, что надеется на завоевание медалей Олимпиады-2018 и мужской, и женской сборными России. По ее словам, тогда будет возможность обсудить с Ильей Ковальчуком его слова о женском хоккее.
– Перед полуфиналом вы посетили тренировку мужской хоккейной сборной…
– Да нет, у нас просто раздевалка была рядом (смеется). Особо пообщаться не получилось. Мимо прошел Илья Ковальчук, сказал: "Удачи вам, девчонки!"
– Вы жестко отреагировали на его высказывание, что в женском хоккее "всё не как у людей". Успели это обсудить?
– Нет, пока не было времени — ни у него, ни у меня. Надеюсь, и они, и мы выиграем медали. Тогда будет повод отпраздновать и поговорить. Я по-прежнему считаю, что Илья не прав. Но пока забудем об этом и пожелаем друг другу удачи.
– От выигрыша олимпийской медали зависит будущее женского хоккея в России?
– Конечно. Думаю, на нас обратят больше внимания. Станет больше болельщиков. Возможно, в регионах активнее будут развивать женский хоккей, и у нас в ЖХЛ будет больше команд. Может быть, даже зарплаты побольше станут (улыбается). Победа в этом матче может перевернуть женский хоккей в нашей стране.
Напомним, сегодня женская сборная России проведет матч за 3-е место против Финляндии. Мужская команда сыграет с Норвегией в четвертьфинале Олимпиады-2018.
Дополнительная информация
https://iz.ru/711373/aleksei-fomin/anna-shokhina-olimpiiskaia-medal-mozhet-perevernut-zhenskii-khokkei
Brother Beyond
К сожалению, с финками у них тоже шансов будет немного.
09:02
MAPKJIAP
Да в женском хоккее есть только две команды США и Канада, под них эти соревнования и включили в программу ОИ, им медаль, МОК бабло... Опять все идет от развитого рынка в США и Канаде... Так можно было бы и хоккей с мячом включить в программу ОИ, так же две команды Россия и Швеция, но рынок слабенький... Короче экономику нам надо свою поднимать, экономика потянет вверх за собой все и спорт и социалку, и в мире нас будут уважать.
05:32
miker65
Канадки неплохо играют. Похоже на хоккей.
03:21
top220
Женский хоккей - все равно что мужское синхронное плавание)
02:45
Rome22
бесполезно ей что-то говорить, у нее чувство юмора отсутствует напрочь....
02:23