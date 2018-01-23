Андрей Марков не сыграет на Олимпиаде

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков не примет участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он не был включен ФХР в расширенный список кандидатов на поездку в Корее.

Отметим, что 39-летний Марков, участвовавший в трех Олимпиадах, является лучшим бомбардиром среди российских защитников, выступающих в КХЛ. В его активе 28 (4+24) очков в 52 матчах регулярного чемпионата-2017/18 при показателе полезности "+5".

Напомним, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников, Алексей Береглазов, Михаил Науменков и Антон Белов не получили приглашения на Игры в Корее.