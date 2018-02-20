Американский журналист предложил отстранить Войнова от Олимпиады за домашнее насилие

На традиционной пресс-конференции представителя МОК Марка Адамса один из американских журналистов из портала US Today предложил выгнать российского хоккеиста Вячеслава Войнова с Игр за случай с домашним насилием по отношению к собственной жене.
– Как вы можете прокомментировать, что игрок команды OAR Войнов находится тут и выступает в Пхенчхане, несмотря на то, что он имеет доказанный случай с домашним насилием? – прозвучал вопрос.
– У меня нет никаких сведений по этому делу, – сказал Адамс. – Решать должна федерация.
Позднее журналист US Today пояснил корреспондентам "СЭ", что он задал свой вопрос после публикации в американской газете Los Angeles Times. (Наталья МАРЬЯНЧИК, Дмитрий СИМОНОВ)
LA Times: "Войнов провел два месяца за решеткой, но выступает на Олимпиаде за Россию"
stasisto
Какое собачье дело этому пиндосу-журналюге до отношений наших граждан в семье? В России стоимость процедуры развода ещё никого не оставила без штанов в отличие от США (слюнявые шаромыги-англосаксосы). И если жену Войнова брак с Вячеславом не устраивает, то почему бы ей не подать на развод. И если этот Адамс такой дотошный, то ему не составит труда выяснить причину таких взаимоотношений супругов. Не исключено, что другие меры воздействия на жёнушку не действуют.
13:35
Papa Dolphin
Где сказано про "предложил выгнать российского хоккеиста Вячеслава Войнова с Игр"? СЭКС, вы - ЛЖЕЦЫ. Вы - ПРОВОКАТОРЫ!
11:47
Несвин
Что ж за мерзкая нация эти пиндосы? Ну вот любой повод пытаются найти, чтобы тявкнуть или укусить. Ну никак им спокойно не живется. Вот уж действительно "великая" нация...
10:43
ФанФаныч
Ну что же, по-американской свободе он имеет право предложить, но и МЫ имеем право предложить отстранить US-sport за врача-насильника в сборной США, который много лет справлял нужду, о котором в сборной США знали, но не сообщили в МОК.
10:33
POLTOS
Хоккеист сборной России Вячеслав Войнов пообещал отстрапонить журналиста US Today и всю редакцию этого издания если подобная ересь повторится. А Слава, как известно янкам, может и умеет применять "подручные средства".
08:44
sanek7618
Везде пытаются командовать никчемные людишки. Вали в свой ЛА и перед неграми там выхаживайся,
08:13
D102D
AndreyIvanovich. У наших тоже есть ТИ. Давайте сначала со своими разберёмся.
08:05
П_о_в_а_р
Весёлый© --------------------------- Привет, слабачок. Опять убежишь?))
07:44
Атлет из России
Американский журналист епта давайте вашего сладенького Риппона лучше отстраним????а то осталось трусы снять на льду пока катался, весь себя излапал во все места, тьфу.
07:40
майор99
Войнов не прошел испытательный срок, применив силовой прием против американского хоккеиста? И тем самым совершив против него акт немотивированного насилия?
07:35
aisman
Весёлый©, потому что ты дурачок, налепивший на себя всевозможные идиотские клише эмигранта поневоле. Как не было здравого смысла в твоих сентенциях лет 10 назад, так и не появился. У вас там туго с нормальным образованием что ли?
07:34
AndreyIvanovich
D102D________У Фелпса, как и у всех топовых зарубежных спортсменов, за исключением Бьерндалена может быть, есть терапевтические исключения. Если они есть, значит он не может соревноваться со всеми на общих условиях, значит пусть соревнуется с себе подобными уродами на ОИ спортсменов с ТИ
07:32
russia-forever
Как так нет? Фелпс курил марихуану - сам признался. Как и Юсков, баловался по дурости. Однако Юсков не допущен, а Фелпс - "великий".
07:30
D102D
У Фелпса не было антидопинговых нарушений.
07:21
ну я
А почему наркоман Фелпс участвовал в олимпиадах?
07:17
Shvetsov
А может американскому журналисту подойти к Войнову и спросить об этом у него? Может добрый мальчик Слава ему в ответ вискарь поставит.
06:59
maxcds
Лаури Нассар? Почему сборная моральных ничтожеств из СШП не отстранена от всех спортивных соревнований?
06:53
Весёлый©
Потому что Россиюшка!
06:47
PvsZ
Слава ББПЕ)
06:44
ShvartsGlass
Это было отмывание бабла)))))) Они живут вместе до сих пор, еще и детей рожают......
06:40
D102D
Обсуждение этого вопроса - очередной российский политический просчёт. Хотя, и так понятно нам на всех на.....
06:39