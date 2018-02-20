06:28 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Американский журналист предложил отстранить Войнова от Олимпиады за домашнее насилие

Вячеслав ВОЙНОВ. Фото REUTERS
Вячеслав ВОЙНОВ. Фото REUTERS
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На традиционной пресс-конференции представителя МОК Марка Адамса один из американских журналистов из портала US Today предложил выгнать российского хоккеиста Вячеслава Войнова с Игр за случай с домашним насилием по отношению к собственной жене.

– Как вы можете прокомментировать, что игрок команды OAR Войнов находится тут и выступает в Пхенчхане, несмотря на то, что он имеет доказанный случай с домашним насилием? – прозвучал вопрос.

– У меня нет никаких сведений по этому делу, – сказал Адамс. – Решать должна федерация.

Позднее журналист US Today пояснил корреспондентам "СЭ", что он задал свой вопрос после публикации в американской газете Los Angeles Times. (Наталья МАРЬЯНЧИК, Дмитрий СИМОНОВ)

LA Times: "Войнов провел два месяца за решеткой, но выступает на Олимпиаде за Россию"

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КОММЕНТАРИИ (21)
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stasisto

Какое собачье дело этому пиндосу-журналюге до отношений наших граждан в семье? В России стоимость процедуры развода ещё никого не оставила без штанов в отличие от США (слюнявые шаромыги-англосаксосы). И если жену Войнова брак с Вячеславом не устраивает, то почему бы ей не подать на развод. И если этот Адамс такой дотошный, то ему не составит труда выяснить причину таких взаимоотношений супругов. Не исключено, что другие меры воздействия на жёнушку не действуют.

13:35

Papa Dolphin

Где сказано про "предложил выгнать российского хоккеиста Вячеслава Войнова с Игр"? СЭКС, вы - ЛЖЕЦЫ. Вы - ПРОВОКАТОРЫ!

11:47

Несвин

Что ж за мерзкая нация эти пиндосы? Ну вот любой повод пытаются найти, чтобы тявкнуть или укусить. Ну никак им спокойно не живется. Вот уж действительно "великая" нация...

10:43

ФанФаныч

Ну что же, по-американской свободе он имеет право предложить, но и МЫ имеем право предложить отстранить US-sport за врача-насильника в сборной США, который много лет справлял нужду, о котором в сборной США знали, но не сообщили в МОК.

10:33

POLTOS

Хоккеист сборной России Вячеслав Войнов пообещал отстрапонить журналиста US Today и всю редакцию этого издания если подобная ересь повторится. А Слава, как известно янкам, может и умеет применять "подручные средства".

08:44

sanek7618

Везде пытаются командовать никчемные людишки. Вали в свой ЛА и перед неграми там выхаживайся,

08:13

D102D

AndreyIvanovich. У наших тоже есть ТИ. Давайте сначала со своими разберёмся.

08:05

П_о_в_а_р

Весёлый© --------------------------- Привет, слабачок. Опять убежишь?))

07:44

Атлет из России

Американский журналист епта давайте вашего сладенького Риппона лучше отстраним????а то осталось трусы снять на льду пока катался, весь себя излапал во все места, тьфу.

07:40

майор99

Войнов не прошел испытательный срок, применив силовой прием против американского хоккеиста? И тем самым совершив против него акт немотивированного насилия?

07:35

aisman

Весёлый©, потому что ты дурачок, налепивший на себя всевозможные идиотские клише эмигранта поневоле. Как не было здравого смысла в твоих сентенциях лет 10 назад, так и не появился. У вас там туго с нормальным образованием что ли?

07:34

AndreyIvanovich

D102D________У Фелпса, как и у всех топовых зарубежных спортсменов, за исключением Бьерндалена может быть, есть терапевтические исключения. Если они есть, значит он не может соревноваться со всеми на общих условиях, значит пусть соревнуется с себе подобными уродами на ОИ спортсменов с ТИ

07:32

russia-forever

Как так нет? Фелпс курил марихуану - сам признался. Как и Юсков, баловался по дурости. Однако Юсков не допущен, а Фелпс - "великий".

07:30

D102D

У Фелпса не было антидопинговых нарушений.

07:21

ну я

А почему наркоман Фелпс участвовал в олимпиадах?

07:17

Shvetsov

А может американскому журналисту подойти к Войнову и спросить об этом у него? Может добрый мальчик Слава ему в ответ вискарь поставит.

06:59

maxcds

Лаури Нассар? Почему сборная моральных ничтожеств из СШП не отстранена от всех спортивных соревнований?

06:53

Весёлый©

Потому что Россиюшка!

06:47

PvsZ

Слава ББПЕ)

06:44

ShvartsGlass

Это было отмывание бабла)))))) Они живут вместе до сих пор, еще и детей рожают......

06:40

D102D

Обсуждение этого вопроса - очередной российский политический просчёт. Хотя, и так понятно нам на всех на.....

06:39

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