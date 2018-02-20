Американский журналист предложил отстранить Войнова от Олимпиады за домашнее насилие

На традиционной пресс-конференции представителя МОК Марка Адамса один из американских журналистов из портала US Today предложил выгнать российского хоккеиста Вячеслава Войнова с Игр за случай с домашним насилием по отношению к собственной жене.

– Как вы можете прокомментировать, что игрок команды OAR Войнов находится тут и выступает в Пхенчхане, несмотря на то, что он имеет доказанный случай с домашним насилием? – прозвучал вопрос.

– У меня нет никаких сведений по этому делу, – сказал Адамс. – Решать должна федерация.

Позднее журналист US Today пояснил корреспондентам "СЭ", что он задал свой вопрос после публикации в американской газете Los Angeles Times. (Наталья МАРЬЯНЧИК, Дмитрий СИМОНОВ)

LA Times: "Войнов провел два месяца за решеткой, но выступает на Олимпиаде за Россию"