LA Times: "Войнов провел два месяца за решеткой, но выступает на Олимпиаде за Россию"

На сайте газеты Los Angeles Times появилась заметка, напоминающая об обстоятельствах, при которых защитник сборной России Вячеслав Войнов покинул в 2015 году НХЛ. Хоккеист, выступавший тогда за "Лос-Анджелес Кингз" был обвинен в домашнем насилии в отношении своей жены. Он отказался оспаривать обвинение, провел два месяца в тюрьме, после чего получил запрет от лиги на выступления в НХЛ. По этой же причине Войнову пришлось пропустить Кубок мира-2016, проходивший в США.

"ОКР заверил нас, что в отношении Войнова никогда не выносилось никакого постановления суда, которое бы помешало ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены. Также было подчеркнуто, что постановление суда, вынесенное в отношении господина Войнова в США, было полностью выполнено", – приводит LA Times официальный ответ МОК на их запрос по данному вопросу.

При этом издание отмечает, что испытательный срок Войнова, согласно решению суда, длится до июля этого года.

Также в заметке приводятся выдержки из свидетельских протоколов жены хоккеиста, которая описывает многократные случаи насилия в отношении нее. А завершается она замечанием, что пара вместе вернулась в Россию, они до сих пор состоят в браке, и год назад у них родился ребенок.