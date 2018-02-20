LA Times: "Войнов провел два месяца за решеткой, но выступает на Олимпиаде за Россию"

На сайте газеты Los Angeles Times появилась заметка, напоминающая об обстоятельствах, при которых защитник сборной России Вячеслав Войнов покинул в 2015 году НХЛ. Хоккеист, выступавший тогда за "Лос-Анджелес Кингз" был обвинен в домашнем насилии в отношении своей жены. Он отказался оспаривать обвинение, провел два месяца в тюрьме, после чего получил запрет от лиги на выступления в НХЛ. По этой же причине Войнову пришлось пропустить Кубок мира-2016, проходивший в США.
"ОКР заверил нас, что в отношении Войнова никогда не выносилось никакого постановления суда, которое бы помешало ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены. Также было подчеркнуто, что постановление суда, вынесенное в отношении господина Войнова в США, было полностью выполнено", – приводит LA Times официальный ответ МОК на их запрос по данному вопросу.
При этом издание отмечает, что испытательный срок Войнова, согласно решению суда, длится до июля этого года.
Также в заметке приводятся выдержки из свидетельских протоколов жены хоккеиста, которая описывает многократные случаи насилия в отношении нее. А завершается она замечанием, что пара вместе вернулась в Россию, они до сих пор состоят в браке, и год назад у них родился ребенок.
AZ
Beard---Да бросьте вы уже эти отмазки по принципу "сам дурак"! Тоже мне сравнение нашли, реально и осознанно убитых мирных жителей с пострадавшими в Семипалатинске! Еще и Челябинск приплели. А можно было бы еще порыться и найти подобные истории как у нас, так и в США.И что? Выясним, в какой стране педофилов больше? Только какое отношение все это к ОИ имеет?! Мы же не визжим на всех перекрестках, ах,ах, не пускайте их на Олимпиаду, у них тренеры - педофилы, а десятки спортсменок готовы ради чемпионства телом торговать (это, имхо, похуже, чем таблетки жрать). А вот американцы при очернении России не стесняются ничего. В этом, имхо, разница. P/S История с Воиновым - очередное доказательство, что никакого отношения к борьбе с допингом вся эта антироссийская кампания на Олимпиаде не имеет.
12:39
Beard
xxx5 Вы про своего тренера гимнасток побольше пишите, которому сколько пожизненных дали ? Ущербные, никогда мужиками не были, и выигрывать вы по честному не умеете, одно слово - пиндосы !!!......................у нас в Челябинске руководство детского дома сдавало девочек-воспитанец возрастом до 14 лет,в "пользование" разным мужчинам,дело уголовное возбуждено следственным управлением СКР по Челябинской области по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет).Тут один американец-педофил,а у нас это что?Это же не один человек,это команда "воспитателей" детских душ,им бы в АМерике по совокупности несколько тысяч лет сроку накинули.
11:37
Beard
nailsh78 а кто ядерные бомбы на мирные города скидывал надо осудить и не допускать на ОИ как преступников с преступлениями над человечеством........................а как судить за преступления над человечеством правительство СССР и его приемницу Россию за испытания на Семипалатинском полигоне,где было произведено 1949 по 1991 год 456 ядерных испытаний, из которых 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных); было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств.Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на Семипалатинском полигоне, в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.В Казахстане более 1,5 миллиона человек пострадали от испытаний.
11:06
fifa_guru
ну остальные то спортсмены священники прям да?) американца или настолько гнилы или настолько тупы)
09:20
xxx5
Вы про своего тренера гимнасток побольше пишите, которому сколько пожизненных дали ? Ущербные, никогда мужиками не были, и выигрывать вы по честному не умеете, одно слово - пиндосы !!!
08:44
ВеликийПашаБуре
Отсидел же. Искупил, осознал, исправился.
08:40
nailsh78
а кто ядерные бомбы на мирные города скидывал надо осудить и не допускать на ОИ как преступников с преступлениями над человечеством
08:11
Океан
Он же вроде не за Россию играет, а за каких то атлетов? Или я что то пропустил? Пусть мозги делают тому, за кого он играет...в данном случае мок
07:57
горнолыжник из Горно-Алтайска
Со школьниками своими разбирайтесь лучше. Каждый месяц стрельбу устраивают
07:47
майор99
А испытательный срок он не прошел, применив силовой прием против американского хоккеиста? И тем самым совершив против него акт немотивированного насилия?
07:34
sakusda
и чё??
07:32