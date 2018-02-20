06:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

LA Times: "Войнов провел два месяца за решеткой, но выступает на Олимпиаде за Россию"

Вячеслав ВОЙНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Вячеслав ВОЙНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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На сайте газеты Los Angeles Times появилась заметка, напоминающая об обстоятельствах, при которых защитник сборной России Вячеслав Войнов покинул в 2015 году НХЛ. Хоккеист, выступавший тогда за "Лос-Анджелес Кингз" был обвинен в домашнем насилии в отношении своей жены. Он отказался оспаривать обвинение, провел два месяца в тюрьме, после чего получил запрет от лиги на выступления в НХЛ. По этой же причине Войнову пришлось пропустить Кубок мира-2016, проходивший в США.

 
Вячеслав ВОЙНОВ.Американский журналист предложил отстранить Войнова с Олимпиады за домашнее насилие

"ОКР заверил нас, что в отношении Войнова никогда не выносилось никакого постановления суда, которое бы помешало ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены. Также было подчеркнуто, что постановление суда, вынесенное в отношении господина Войнова в США, было полностью выполнено", – приводит LA Times официальный ответ МОК на их запрос по данному вопросу.

При этом издание отмечает, что испытательный срок Войнова, согласно решению суда, длится до июля этого года.

Также в заметке приводятся выдержки из свидетельских протоколов жены хоккеиста, которая описывает многократные случаи насилия в отношении нее. А завершается она замечанием, что пара вместе вернулась в Россию, они до сих пор состоят в браке, и год назад у них родился ребенок.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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AZ

Beard---Да бросьте вы уже эти отмазки по принципу "сам дурак"! Тоже мне сравнение нашли, реально и осознанно убитых мирных жителей с пострадавшими в Семипалатинске! Еще и Челябинск приплели. А можно было бы еще порыться и найти подобные истории как у нас, так и в США.И что? Выясним, в какой стране педофилов больше? Только какое отношение все это к ОИ имеет?! Мы же не визжим на всех перекрестках, ах,ах, не пускайте их на Олимпиаду, у них тренеры - педофилы, а десятки спортсменок готовы ради чемпионства телом торговать (это, имхо, похуже, чем таблетки жрать). А вот американцы при очернении России не стесняются ничего. В этом, имхо, разница. P/S История с Воиновым - очередное доказательство, что никакого отношения к борьбе с допингом вся эта антироссийская кампания на Олимпиаде не имеет.

12:39

Beard

xxx5 Вы про своего тренера гимнасток побольше пишите, которому сколько пожизненных дали ? Ущербные, никогда мужиками не были, и выигрывать вы по честному не умеете, одно слово - пиндосы !!!......................у нас в Челябинске руководство детского дома сдавало девочек-воспитанец возрастом до 14 лет,в "пользование" разным мужчинам,дело уголовное возбуждено следственным управлением СКР по Челябинской области по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет).Тут один американец-педофил,а у нас это что?Это же не один человек,это команда "воспитателей" детских душ,им бы в АМерике по совокупности несколько тысяч лет сроку накинули.

11:37

Beard

nailsh78 а кто ядерные бомбы на мирные города скидывал надо осудить и не допускать на ОИ как преступников с преступлениями над человечеством........................а как судить за преступления над человечеством правительство СССР и его приемницу Россию за испытания на Семипалатинском полигоне,где было произведено 1949 по 1991 год 456 ядерных испытаний, из которых 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных); было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств.Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на Семипалатинском полигоне, в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.В Казахстане более 1,5 миллиона человек пострадали от испытаний.

11:06

fifa_guru

ну остальные то спортсмены священники прям да?) американца или настолько гнилы или настолько тупы)

09:20

xxx5

Вы про своего тренера гимнасток побольше пишите, которому сколько пожизненных дали ? Ущербные, никогда мужиками не были, и выигрывать вы по честному не умеете, одно слово - пиндосы !!!

08:44

ВеликийПашаБуре

Отсидел же. Искупил, осознал, исправился.

08:40

nailsh78

а кто ядерные бомбы на мирные города скидывал надо осудить и не допускать на ОИ как преступников с преступлениями над человечеством

08:11

Океан

Он же вроде не за Россию играет, а за каких то атлетов? Или я что то пропустил? Пусть мозги делают тому, за кого он играет...в данном случае мок

07:57

горнолыжник из Горно-Алтайска

Со школьниками своими разбирайтесь лучше. Каждый месяц стрельбу устраивают

07:47

майор99

А испытательный срок он не прошел, применив силовой прием против американского хоккеиста? И тем самым совершив против него акт немотивированного насилия?

07:34

sakusda

и чё??

07:32

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