Александр Медведев: "Гусеву орден? Думаю, что все ребята заслуживают медалей и орденов"

Член правления Федерации хоккея России Александр Медведев прокомментировал победу нашей команды в финальном матче Олимпийского турнира, в котором Россия обыграла Германию (4:3 ОТ) и завоевала золотые медали.
– Это исторический момент для нашего спорта?
– Если посчитать, сколько лет мы не видели таких побед, то, конечно, исторический, – заявил Медведев.
– Какие у вас возникли эмоции, когда немцы забросили, еще и мы в меньшинстве оказались?
– Думаю, что когда немцы оказались в большинстве, он настолько уверовали в победу, а ребята, несмотря на меньшинство, отдали все, перехватили шайбу. Пошел на Гусева пас, он не стал обрабатывать шайбу, а сразу заметнул ее в ворота.
– Гусеву орден?
– Думаю, что все ребята заслуживают медалей и орденов.
– Представляете, если бы Гусев не забил – в стране начался бы лютый крик?
– Тоже об этом подумал, но такого быть не должно. Хоккейные боги, видимо, услышали и сказали, что этого нельзя допускать. Немецкая команда блестяще играла, выверено, без ошибок, есть игроки с приличным мастерством, с хорошими бросками. И главное – есть жажда битвы. Это лучший ответ всем скептикам, которые говорят, что это за Олимпийские Игры, что смотреть их не надо. (Игорь РАБИНЕР)
Мальчиш-Кибальчиш
Ерундой то не болтайте, сейчас забухаете на радостях. Всё бы вам медальки раздавать...хоккей надо реформировать и очень серьёзно. Плясать надо от нашего будущего, детского и массового дворового хоккея как во времена молодости нашей.
13:13