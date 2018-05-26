Загитова получила щенка акита ину за победу на Олимпиаде

В субботу, 26 мая, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова получила в подарок за победу на Играх в Пхенчхане щенка японской породы акита-ину, сообщает "Р-Спорт". Церемония передачи прошла в Москве.

Отмечается, что щенка фигуристке передал председатель Общества охраны собак Акита-ину Такаси Эндо.

Напомним, 16-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. Спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масаро, что в переводе с японского – победа.

Алина ЗАГИТОВА. Фото facebook.com/O.Ermolina/

Алина ЗАГИТОВА. Фото facebook.com/O.Ermolina/

Алина Загитова получила в подарок щенка. Фото facebook.com/O.Ermolina/

Алина Загитова получила в подарок щенка. Фото facebook.com/O.Ermolina/

Праздник для красной балерины. Алина Загитова отмечает 16-летие //

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