Владимир Морозов: "Не придаю особого значения Олимпиаде-2018"

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов подчеркнули, что не придают особого значения предстоящей Олимпиаде-2018. По словам спортсменов, они готовятся к ней, как к обычному турниру.

– Олимпиада в Сочи мне как-то ближе, чем те, что были до нее, – приводит РИА "Новости" слова Морозова. – В 2014 году мы были юниорами, катались только на чемпионате страны, готовились к юниорскому чемпионату мира, на котором в итоге заняли второе место. А в 2018 году я Олимпиаде особого значения и статуса не придаю, готовлюсь к ней, как к обычному турниру.

– Получается?

– Самовнушение работает, – вступает в разговор Тарасова.

Морозов: Так будет проще. Наверное, внушать себе такой настрой получается. Если бы мы думали, что Олимпийские игры чем-то особенны, уже испытывали бы стресс. Да, они могут случиться лишь раз в жизни, но я абсолютно спокоен и рад, что мы едем в Пхенчхан.

Тарасова: Когда я смотрела Олимпийские игры, мне они казались главным моментом в жизни спортсмена. Одни едут на них и заканчивают карьеру, а другие наоборот – получают настоящий вкус к соревнованиям и стремятся ощутить то же самое вновь через четыре года. У меня один только телепросмотр Олимпиады вызывал "вау!". Помню, как мама будила меня рано утром специально, чтобы я ничего не пропустила. Меня одевают в школу, а я стою и смотрю в телевизор.



В 2006 году я уже любила парное катание, болела за Тотьмянину и Маринина, а в 2014-м – уже за Таню с Максом (Волосожар/Траньков). А сейчас мы прошли первенства, этапы, чемпионаты мира, Европы, поэтому относимся к Пхенчхану как просто к следующему международному старту. Не думаем, что нас ждет что-то сверхъестественное и это какой-то наш единственный шанс.