Нина Мозер: "Столбова прислала смс со словами "у меня украли мечту"

Тренер фигуристов Нина Мозер сказала, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, охарактеризовала решение МОК о ее недопуске до Олимпиады-2018 в Пхенчхане кражей мечты. Сегодня, 12 февраля, российские фигуристы заняли второе место на соревнованиях в Корее.

- Для Столбовой и Климова отломите кусочек серебра?

- Конечно. Они - полноправные члены этой командой. Может быть, если бы они были здесь, ситуация была бы другая. Это опытные бойцы с именами, они потащили бы ребят за собой в психологическом плане. Ксюша и Федя очень хотели поехать, Ксюша мне вчера написала смс: "У меня украли мечту". Это очень тяжело. Мы стараемся ребят поддержать, они откатают еще чемпионат мира, они готовятся.

- Расскажите об этом смс.

Это была сложная переписка, слеза очень быстро наворачивается при мысли об этом. Я ей ответила, что у меня точно также украли мечту, ведь мы шли с ними к этой Олимпиаде три года. Были травмы, мы рисковали, было очень тяжело, ребята преодолевали трудности. Когда я узнала, что их не пригласили, я неделю лежала с температурой 39. Вчера или позавчера я сказала сыну, что это ощущение отрезанной правой руки, то есть вся команда в сборе, но кого-то нет, из-за этого пустота. Мы не можем сейчас комментировать решение взрослых людей, занимающихся спортом, но когда-нибудь я все скажу. (Дмитрий СИМОНОВ)

Загитова сразила всех наповал. Но у России – только серебро